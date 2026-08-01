Organizatori Merlinova koncerta nude rješenje za posjetitelje koji nisu uspjeli ući

Nakon zbrke koja je u petak navečer obilježila ulazak na koncert Dina Merlina na stadionu Koševo, oglasili su se organizatori i ponudili rješenje za dio publike koji, unatoč važećim ulaznicama, nije uspio ući na koncert.

Podsjetimo, ispred stadiona nastale su velike gužve, a brojni posjetitelji s ulaznicama za parter ostali su izvan stadiona. Društvenim mrežama proširile su se snimke kaotičnih scena, uključujući pokušaje ulaska preko ograda, dok su neki posjetitelji tvrdili da su problemi nastali zbog loše organizacije i nedovoljne kontrole na ulazima.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Evo što učiniti

Iz organizacije su sada poručili kako će svim posjetiteljima koji su u petak imali problem s ulaskom na parter omogućiti korištenje istih ulaznica za koncert u nedjelju, 2. kolovoza. Kako bi im se produžila valjanost ulaznice, potrebno ju je poslati na adresu [email protected] do 20 sati večeras, 1. kolovoza.

"Iskreno žalimo zbog neugodnosti i razočaranja koje je dio naše publike doživio. Unatoč značajnim i višemjesečnim organizacijskim pripremama i uloženom trudu da događaj protekne na najvišem nivou, došlo je do situacije koju nismo željeli niti planirali. Svjesni odgovornosti prema našoj publici, želimo ponuditi konkretno rješenje", poručili su organizatori.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nije prodano previše ulaznica

Istaknuli su i da odbacuju navode prema kojima je problem nastao zbog prodaje većeg broja ulaznica od kapaciteta stadiona.

"Kategorički odbacujemo sve insinuacije da je do ove situacije došlo zbog prekomjernog ili duplog broja prodanih ulaznica za parter. Sve ulaznice distribuirane su u skladu s predviđenim kapacitetima i važećim standardima", naveli su.

Kao razloge otežanog ulaska naveli su više logističkih faktora. Prema njihovom objašnjenju, konfiguracija stadiona omogućuje pristup parteru samo preko jednog ulaza, čiji su kapaciteti i protočnost ograničeni. Dodaju i da je velik broj posjetitelja stigao neposredno prije početka koncerta, unatoč ranijim apelima da se dolazak planira ranije. Organizatori tvrde i da su dodatne gužve nastale jer su pojedini posjetitelji dolazili na ulaze koji nisu odgovarali njihovim ulaznicama, unatoč ranije objavljenim informacijama o rasporedu ulaza.

"Uz to, evidentirani su i nedostaci u operativnoj koordinaciji na terenu, uključujući nedovoljno efikasno usmjeravanje posjetitelja u datim okolnostima", priznali su iz organizacije.

Zbog svega navedenog odlučili su omogućiti posjetiteljima koji u petak nisu uspjeli doživjeti koncert da svoje ulaznice iskoriste na nedjeljnom nastupu.