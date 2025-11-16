Prva vožnja: Hrvatska ima čak 4 skijaša u susjedstvu Djeda Božićnjaka na -15

UŽIVO

Prvi slalom sezone u Leviju za muškarce

Rezultati:

1. L. P. Braathen 54.13

2. C. Noel +0.41

3. T. Haugan + 0.49

4. A. L. McGrath + 0.96

5. F. Gstrein +1.05

6. H. Kristoffersen +1.23

7. L. Meillard + 1.32

...

14. S. Kolega (HRV)

21. F. Zubčić (HRV)

33. I. Rodeš (HR)

73. T. Ljutić (HRV)

Startna lista

1. L. Meillard (ŠVI)

2. A. L. McGrath (NOR)

3. T. Haugan (NOR)

...

14. S. Kolega (HRV)

21. F. Zubčić (HRV)

33. I. Rodeš (HR)

73. T. Ljutić (HRV)

+1.37 za Britanca Davea Rydinga je dostatno tek za 9. mjesto.

U Leviju je jako hladno -15.

Linus Strasser je završio kao četvrti.

Kristoffersen je loše odvozio prvu vožnju +1.23. Tek je 6. Vidljivo je nezadovoljan.

Noel Clement je na redu. Ima startni broj 6. Prošle sezone je imao 4 pobjede, ali u nekim dijelovima sezone je bio neprepoznatljiv. Nakon drugog sektora zaostaje Noel Celement i to je vidljivo na kraju - 54.54. +0.41.

Gstrein je griješio i u cilj stigao s +1.05 zaostatka.

Haugan je dobro otvorio vožnju u drugom dijelu, a brži je od McGratha s 55.45 odnosno 83 stotinke je bio brži.

McGrath je u zadnjem sektoru bio brži sa čak više od pola sekunde, ali je to nadoknadio prema kraju. Čak 36 stotinki je bio brži od Švicarca. -55.09.

Meillard kreće prvi. U gornjem dijelu staze je lagano, postavljena je lagano, ali je donji dio staze tehnički zahtjevniji i bit će bitno održati brzinu iz gornjeg dijela staze. 55.45.

10.00 - Počinje utrka. Sretno našima!

Nakon Zrinke Ljutić (šesta) i Leone Popović (nije izborila drugu vožnju), hrvatski skijaši u nedjelju otvaraju svoju slalomsku sezonu u Svjetskom kupu. Na stazi u finskom Leviju nastupit će čak četvorica naših predstavnika: Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić.

Reprezentacija u Leviju već nekoliko dana

Reprezentacija je u Finsku stigla nekoliko dana ranije kako bi odradila završne treninge i priviknula se na uvjete. Skijaši poručuju da se osjećaju dobro, da stazu u Leviju odlično poznaju jer su ondje već više puta i nastupali i trenirali, te da s puno optimizma čekaju prvi slalomski okršaj zime.

Atmosfera u skijaškoj momčadi iz Hrvatske je borbena. Svi naglašavaju da su spremni, da su uvjeti odlični i da žele odmah na startu nove sezone napasti dobar rezultat i nastaviti tamo gdje su stali prošle zime.

'Svi jedva čekamo utrkivanje'

"Pripremni period je gotov i mislim da svi jedva čekamo utrkivanje. Došli smo u Levi prije četiri dana, dva dana smo skijali i to nam je dobro došlo da se priviknemo na temperaturu i uvjete. Staza je super i mislim da će biti jako dobro u utrci. Dobro ju poznajemo jer smo puno puta tu skijali i trenirali, a prošle godine su bili i dobri rezultati. Mislim da je sve spremno za utrku, a ja se dobro osjećam", rekao je Kolega koji je prije godinu dana u Leviju otvorio sezonu 9. mjestom.

No, nije to bio i jedini naš muški top 10 rezultat u Leviju prošle jeseni jer je Filip Zubčić utrku završio na 10. mjestu.

"I ja se kao i Sami osjećam dobro, solidan sam na skijama. Levi nam je uvijek bila draga staza tako da se veselim utrci i nadam se dobrim rezultatima", dodao je najstariji od našeg slalomskog kvarteta, 32-godišnji Filip Zubčić.

U nedavnom razgovoru za portal Net.hr Samuel Kolega je naglasio:

Kolega za Net.hr: 'Bili smo svi skupa prvo u Söldenu. Prošlo je jako dobro'

"Bili smo svi skupa prvo u Söldenu. Prošlo je jako dobro. Bilo je super. Imali smo odlične uvjete na trkaćoj stazi u Söldenu pa smo u Gurglu dobili i jedan dan službeni trening na stazi za Svjetski kup gdje je utrka tjedan nakon Levija. To nam je bilo odlično, teren je bio dosta težak, uvjeti su bili teški, ali to nam odgovara, da smo sada teže trenirali pa će u Leviju biti lakše".

Usput, sezonu otvara na stazi Levi Black koju će u u prvoj vožnji postaviti upravo njegov trener Pavel Grašič.

Istok Rodeš se nadovezao:

'Staza izgleda dobro'

"Osjećam se dobro i nadam se krenuti tamo gdje sam stao prošle godine. Staza izgleda dobro, izgleda sve spremno i vjerujem da će biti sve kako treba", kaže 29-godišnji Varaždinac, kojem je najbolji rezultat u Leviju 19. mjesto iz studenoga 2019.

Tvrtko Ljutić (23) je najmlađi i najneiskusniji u ovom društvu. On ima samo 6 utrka u Svjetskom kupu i ovo će mu biti prva u Leviju, a morat će se boriti i s visokim startnim brojem. No, u subotu su u ženskoj utrci bili jako dobri uvjeti i za visoke startne brojeve pa se nadamo da će tako biti i skijašima.

"Dečki su sve manje-više rekli. Uvjeti su odlični, a mi smo spremni za napad", poručio je stariji brat Zrinke Ljutić.

I za kraj, ostavili smo najboljeg hrvatskog skijaša svih vremena, Ivicu Kostelića. On je u intervjuu za Net.hr prije tri dana najavio novu sezonu Svjetskog skijaškog Kupa.

Kostelić za Net.hr: 'Nadam se optimističnom rezultatu'

"Za početak sezone uvijek je teško reći gdje si. Nadam se da će imati jedan rezultat koji će im dati optimizma za nastavak sezone."

Govoreći o navodnom “tempiranju forme” za Olimpijske igre, Kostelić ističe da takav pristup ne smatra realnim:

"Ne znam tko priča stvari oko tempiranja forme u olimpijskoj godini, meni to baš i nema smisla. Ako gledaš samo na to da budeš najbolji u Italiji na Olimpijskim igrama, možda ti se baš to neće dogoditi. Ne možeš znati da ćeš tada biti na vrhuncu."

Dotaknuo se i Filipa Zubčića, koji u novu sezonu ulazi nakon zdravstvenih problema:

"Što se tiče Zube, nismo se pretjerano čuli. Čuo sam da je zdravstveno sve u redu, iskustvo je tu, bez sumnje. Nadam se da može i dalje konkurirati za vrh u veleslalomu, a i u slalomu ostati što više gore, jer znam da on to može", zaključio je Ivica Kostelić.

Prva vožnja na rasporedu je u 10:00, a druga u 13:00. Prijenis utrke na na HRT-u 2.

