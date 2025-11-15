Zrinka detektirala što joj je nedostajalo: 'Imala sam jednu grešku, malo sam se zakopala...'

Prošlogodišnja osvajačica Malog slalomskog globusa Zrinka Ljutić osvojila je šesto mjesto u finskom Leviju, na prvom slalomu nove sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju, na kojem je svoju 102. pobjedu u karijeri ostvarila Amerikanka Mikaela Shiffrin, za kojom je Zagrepčanka zaostala 2.80 sekunde.

Osvojivši šesto mjesto izjednačila je svoj prošlogodišnji rezultat u Finskoj, što joj je i najbolji plasman na stazi "Levi Black".

"Šesto mjesto je ok, solidno. Puno pozitivnih stvari sam vidjela, mislim da solidno skijam, da dobro stojim na skiji, tehnički isto. Još (moram) povezati te neke dijelove i da će stotinke doći na moju stranu. Zadovoljna sam. Dala sam sve od sebe i mislim da sam dobro skijala, tehnički i taktički. Dobro za prvu utrku", izjavila je Zrinka koja je nakon prve vožnje bila na četvrtom mjestu i imala priliku za plasman na pobjedničko postolje.

"Postava je u obje vožnje bila dosta jednostavna, što zahtjeva veliku preciznost i ne dopušta nikakve greške. Generalno sam bila točna, tek u drugoj vožnji, pred kraj strmine, imala sam jednu grešku, gdje sam se malo "zakopala" i nisam mogla prenijeti brzinu u ključnom dijelu staze. U ravnicu sam ušla s manje brzine, nisam mogla to nadoknaditi i koštalo me tih 21 stotinku do postolja", pojasnila je Zrinka.

Leona nije imala sreće

Nažalost, povratak Leone Popović u Leviju nije prošao idealno. Sa zaostatkom većim od pet sekundi za Shiffrin, osvojila je 64. mjesto i ostala bez nastupa u drugoj vožnji. Zrinka Ljutić smatra da je to bio samo splet nesretnih okolnosti.

"Mislim da se radi o kombinaciji više stvari. Nije se dobro snašla na prvih par vrata, malo se i poskliznula. Nagomilalo se toga, srušilo joj je samopouzdanje i nije "pustila" skiju. Dogodilo se puno grešaka, ali ovo nije objektivno, jer je stvarno skijala puno bolje na treninzima. Ne sumnjam da će to pokazati u sljedećim utrkama. Borila se, makar je bila svjesna da to nije to. Borila se i mislim da je to dobar pokazatelj."

Leona i Zrinka će već za osam dana imati priliku pokazati svoje slalomsko umijeće na novoj utrci za Svjetski kup u austrijskom Gurgl. Ljutić će potom, iz tjedna u tjedan, imati još po dva nastupa na utrkama u američkom Copper Mountainu (veleslalom i slalom) i kanadskom Tremblantu (dva veleslaloma).

"Bitno je zadržati svježinu, ovaj fokus i ući u rutinu", poručila je najbolja hrvatska skijašica.

