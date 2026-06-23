Poznati Hrvati čekaju Panamu: 'Cijela Hrvatska će biti budna'

Zaigrati će Hrvatska protiv Paname u ranim jutarnjim satima, no malo tko od naših sugovornika će spavati. Svi će biti ispred ekrana i bodriti reprezentaciju daleko preko oceana.

"Naravno da se gleda utakmica večeras, mi smo se logistički podijelili. Djeca moraju spavati popodne da se ima energije i snage da se prati večeras, tako da sigurno pratimo, ali kod kuće jer je satnica takva kakva je, ali navijanja će biti", rekla je tekvandoašica Lucija Zaninović.

Sličan plan ima i Blanka Vlašić. "Naravno da ću gledati, plan je zaspati nekoliko sati i onda navit alarm. Cijela Hrvatska će biti budna, tako da se to ne propušta", rekla je.

Utakmicu neće propustiti ni Ivo Perkušić, glumac i ravnatelj Splitskog kazališta mladih.

"Imamo kasnu probu koja će završiti taman prije početak utakmice, a onda slijedi to navijačko ludilo i nadam se da će Hrvatska pobijediti i sve nas razveseliti", rekao je Perkušić.

Nakon poraza od Engleske živci su već načeti, ali očekivanja ostaju velika.

"Baš sport odnese puno živaca, nogomet posebno. Ovo je specifično jer su moj i sestrin sin u nogometu, tako da oni isto to emotivno proživljavaju", rekla je Zaninović.

Modrića i ekipu prati i Jole, koji je siguran u pobjede protiv Paname i Gane.

"Želim im zahvaliti na svoj ovoj ljubavi prema sportu koju su nam donijeli zadnjih 30 godina. Obožavam, ja i moja cila obitelj i prijatelji okupit se, volimo taj sportski duh, zajedništvo. Hrvatska, navijamo!", rekao je Joško Čagalj Jole.

Posebno emotivno utakmice prati Blanka Vlašić, čiji je brat Nikola dio reprezentacije.

"Posebno je kad izađe na teren, a kad se prijavi za penale to je meni zaista negledljivo", rekla je Vlašić.

Noćas će uz Vatrene biti i oni koji navijaju s tribina, i oni koji će utakmicu pratiti iz svojih domova, ali svi s istom željom: da Hrvatska protiv Paname dođe do prve pobjede na prvenstvu.