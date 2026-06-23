Ruben Van Gucht sitno broji do dolaska bebe: 'Već sam sada ponosna na tebe kao oca naše kćeri'

Belgijska spisateljica i influencerica Charlotte Van Looy i sportski novinar Ruben Van Gucht, hrvatskoj javnosti poznat kao bivši suprug Blanke Vlašić, sitno broje do dolaska njihova prvog zajedničkog djeteta. Iščekujući kćer, Charlotte je na svom Instagram profilu podijelila emotivnu objavu posvećenu svom partneru, otkrivajući djelić njihove obiteljske sreće u posljednjim tjednima trudnoće.

Par, čija je veza od početka pod povećalom belgijskih medija, s veseljem očekuje prinovu koja bi trebala stići tijekom ljeta 2026. godine, nakon što su vijest o trudnoći podijelili u veljači.

Uz dvije fotografije koje prikazuju idilične zajedničke trenutke - jednu nasmijanu iz bazena i drugu na kojoj Charlotte vozi bicikl s trudničkim trbuhom dok Ruben trči iza nje - autorica je napisala dirljivu poruku. U njoj se osvrnula na mirne dane prije dolaska bebe.

"Smijeh ga još nije napustio sada kada nam noći još nisu isprekidane, sada kada je cijeli naš dom još uvijek besprijekorno čist i miriše na difuzor Atelier Rebul bez arome prljavih pelena", započela je duhovito.

Objava se zatim pretvara u nježnu posvetu Rubenu, ističući njegovo snalaženje u svim životnim situacijama i ulogu koju će uskoro preuzeti. "Posljednji tjedni samo za nas dvoje (... na neki način). Iako ga vanjska potvrda obično ne zanima, ova sentimentalna hormonska bomba ponekad voli udijeliti kompliment: ponosna sam na to kako sve (i svakoga) uspijevaš riješiti, dušo. Ali iznad svega: već sam sada ponosna na tebe kao oca naše kćeri. Bit ćeš sjajan", zaključila je Charlotte.

Ljubav koja intrigira javnost

Charlotte Van Looy cijenjena je autorica u Belgiji, poznata po knjigama kao što su "Ontrouw" (Nevjera) i "Wij, Millennials" (Mi, milenijalci). Njezin partner, Ruben Van Gucht, poznato je lice belgijskog sportskog novinarstva. Njihova veza postala je javna nedugo nakon njegova razlaza s legendarnom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić, s kojom ima sina Monda.

Par danas živi u Weertu u Belgiji, a njihova objava izazvala je brojne pozitivne reakcije pratitelja koji su im uputili čestitke i lijepe želje. "Prekrasne fotografije, Charlotte! Uživajte", "Vi ste oboje odlični ljudi. Ruben će se s puno ljubavi i zadovoljstva brinuti o vašoj princezi", samo su neki od komentara podrške.

U vezi i s manekenkom

A veliku pažnju izazvala je i belgijska manekenka Valentine Besard (20) nakon što je u intervjuu za HLN otvoreno progovorila o svom odnosu s Rubenom.

Besard tvrdi kako se do sada u javnosti držala po strani, ali da više ne želi šutjeti.

“Do sada sam, kada se u medijima govorilo o Rubenu, bila u pozadini, ali iskreno – tome je kraj”, poručila je. “Danas nitko nije više njegova djevojka od mene. Težimo monogamnoj vezi.”

Prema riječima mlade manekenke, ta je vijest bila potpuno neočekivana.

“Iako joj iskreno želim sve najbolje, to je bilo teško. I za mene i za Rubena”, priznala je.

Unatoč svemu, Besard tvrdi da nastavlja svoju vezu s Van Guchtom te ne skriva da razmišlja i o budućnosti.