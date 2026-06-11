Dok čeka dijete sa spisateljicom, Ruben Van Gucht 20 godina mlađoj šalje srca

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, bivši suprug proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić, sa svojom dugogodišnjom partnericom, spisateljicom i influencericom Charlotte Van Looy očekuje prinovu. I dok bi trenutačno trebao biti potpuno posvećen trudnoj partnerici i dolasku djeteta, čini se da Ruben ni dalje ne odustaje od navika koje su ga i ranije dovodile u središte pozornosti.

Naime, mnogi su primijetili njegove komentare ispod fotografija i videa belgijskog modela i trenerice za hod po pisti Valentine Besard(20).

Ispod jedne njezine objave Ruben je kratko napisao: "Moja", uz emotikon srca.

Na fotografijama na kojima Valentine pozira u crnoj prozirnoj haljini ostavio je komentar: "Tako slatka duša".

Posebnu pažnju privukle su i njegove reakcije na snimke na kojima model pozira u trapericama i bijelom topu. Tada joj je poručio: "Super zgodna".

Ispod drugih objava uglavnom je ostavljao emotikone srca, čime nije promaknuo pozornosti pratitelja.

Ruben Van Gucht i Valentine Besard u belgijskim medijima zadnjih se pola godine često spominju. S njom se u siječnju pojavio na manifestaciji Zlatna kopačka, na kojoj se dodjeljuje nagrada najboljem strijelcu u Belgiji.

Foto: David Catry, sportpix/Alamy/Profimedia

Van Gucht i Besard bili su viđeni i na jednom događaju početkom prosinca, a zajedničke fotografije podijelili su u objavi na Instagramu na kojem i inače objavljuju fotografije svojih druženja

Fotografirani su zajedno prije dvadesetak danas na “Golden Carpetu” prilikom dolaska na dodjelu Pro League Awards 2026, nagrade za najbolje igrače u 1. i 2. ligi belgijskog nogometnog prvenstva 2025./2026.,

Foto: Content Curation/Sipa USA/Profimedia

Podsjetimo, 2025. godine finaliziran je razvod Rubena Van Guchta i Blanke Vlašić. Njihov odnos godinama je bio pod povećalom javnosti, osobito nakon što je Van Gucht javno govorio o tome da su on i Blanka živjeli u otvorenom braku. Iz tog braka imaju sina, dok će Ruben s Charlotte dobiti prvo zajedničko dijete.

Charlotte Van Looy, 32-godišnja belgijska autorica i stručnjakinja za komunikacije, s Van Guchtom je u vezi više od šest godina, a njihova je romansa trajala i tijekom njegova braka s Blankom Vlašić. Na društvenim mrežama Charlotte ne skriva sreću zbog prinove koja u njihov dom, u kojem već žive s tri psa, stiže ovoga ljeta.