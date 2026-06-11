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'SUPER ZGODNA' /

Dok čeka dijete sa spisateljicom, Ruben Van Gucht 20 godina mlađoj šalje srca

Dok čeka dijete sa spisateljicom, Ruben Van Gucht 20 godina mlađoj šalje srca
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Foto: David Catry, sportpix/Alamy/Profimedia

Nakon razvoda od hrvatske atletičarke Blanka Vlašić život belgijskog novinara Ruben Van Gucht i dalje je pod povećalom javnosti. Dok s dugogodišnjom partnericom Charlotte Van Looy očekuje dijete, pažnju su ponovno pobudile njegove reakcije na objave modela Valentine Besard

11.6.2026.
17:25
Hot.hr
David Catry, sportpix/Alamy/Profimedia
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Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht, bivši suprug proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić, sa svojom dugogodišnjom partnericom, spisateljicom i influencericom Charlotte Van Looy očekuje prinovu. I dok bi trenutačno trebao biti potpuno posvećen trudnoj partnerici i dolasku djeteta, čini se da Ruben ni dalje ne odustaje od navika koje su ga i ranije dovodile u središte pozornosti.

Naime, mnogi su primijetili njegove komentare ispod fotografija i videa belgijskog modela i trenerice za hod po pisti Valentine Besard(20).

Ispod jedne njezine objave Ruben je kratko napisao: "Moja", uz emotikon srca.

Na fotografijama na kojima Valentine pozira u crnoj prozirnoj haljini ostavio je komentar: "Tako slatka duša".

Posebnu pažnju privukle su i njegove reakcije na snimke na kojima model pozira u trapericama i bijelom topu. Tada joj je poručio: "Super zgodna".

Ispod drugih objava uglavnom je ostavljao emotikone srca, čime nije promaknuo pozornosti pratitelja.

Ruben Van Gucht i Valentine Besard u belgijskim medijima zadnjih se pola godine često spominju. S njom se u siječnju pojavio na manifestaciji Zlatna kopačka, na kojoj se dodjeljuje nagrada najboljem strijelcu u Belgiji.

Dok čeka dijete sa spisateljicom, Ruben Van Gucht 20 godina mlađoj šalje srca
Foto: David Catry, sportpix/Alamy/Profimedia

Van Gucht i Besard bili su viđeni i na jednom događaju početkom prosinca, a zajedničke fotografije podijelili su u objavi na Instagramu na kojem i inače objavljuju fotografije svojih druženja

Fotografirani su zajedno prije dvadesetak danas na “Golden Carpetu” prilikom dolaska na dodjelu Pro League Awards 2026, nagrade za najbolje igrače u 1. i 2. ligi belgijskog nogometnog prvenstva 2025./2026., 

Dok čeka dijete sa spisateljicom, Ruben Van Gucht 20 godina mlađoj šalje srca
Foto: Content Curation/Sipa USA/Profimedia

Podsjetimo, 2025. godine finaliziran je razvod Rubena Van Guchta i Blanke Vlašić. Njihov odnos godinama je bio pod povećalom javnosti, osobito nakon što je Van Gucht javno govorio o tome da su on i Blanka živjeli u otvorenom braku. Iz tog braka imaju sina, dok će Ruben s Charlotte dobiti prvo zajedničko dijete.

Charlotte Van Looy, 32-godišnja belgijska autorica i stručnjakinja za komunikacije, s Van Guchtom je u vezi više od šest godina, a njihova je romansa trajala i tijekom njegova braka s Blankom Vlašić. Na društvenim mrežama Charlotte ne skriva sreću zbog prinove koja u njihov dom, u kojem već žive s tri psa, stiže ovoga ljeta.

Ruben Van GuchtBlanka Vlašić
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