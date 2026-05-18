Rubenova partnerica progovorila o imenu njihove kćeri: 'Poslat ćemo vam rodni list kao dokaz'

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39), domaćoj javnosti najpoznatiji kao bivši suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, uskoro će dobiti svoje drugo dijete. Njegova dugogodišnja partnerica, belgijska autorica Charlotte van Looy (32), na Instagramu je ranije objavila da par očekuje djevojčicu te je sada svoje pratitelje pozvala na zanimljivu nagradnu igru, pogađanje imena njihove kćeri.

Charlotte je na svom profilu podijelila fotografiju na kojoj ponosno pokazuje svoj trudnički trbuh, pozirajući ispred raskošnog ogledala. Uz fotografiju je pokrenula i natječaj. "Pogodite ime naše bebe", napisala je na engleskom, a zatim na nizozemskom pojasnila kako zbog svakodnevnih poruka s nagađanjima pokreću ovaj zabavan izazov. Par je ostavio i ključan trag, emotikon irske zastave, sugerirajući da bi ime djevojčice moglo imati irske korijene.

Svi koji žele sudjelovati mogu svoje prijedloge poslati putem priložene poveznice na online obrazac. One koji pogode točno ime čeka i simpatična nagrada nakon rođenja djevojčice: rodni list i "doopsuiker". Riječ je o tradicionalnom belgijskom običaju darivanja ušećerenih badema ili čokoladica prijateljima i obitelji kako bi se proslavio dolazak novog člana obitelji.

Ljubavna priča koja je intrigirala javnost

Ova vijest dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je početkom 2026. godine finaliziran razvod Rubena Van Guchta i Blanke Vlašić. Njihov je odnos bio pod povećalom javnosti, osobito nakon što je Van Gucht javno izjavio kako su on i Blanka bili u otvorenom braku. Iz braka s proslavljenom atletičarkom Ruben ima sina, dok će mu ovo biti prvo dijete s Charlotte.

Charlotte van Looy, 32-godišnja belgijska autorica i stručnjakinja za komunikacije, s Van Guchtom je u vezi otprilike šest i pol godina, a ta je veza trajala i tijekom njegova braka s Blankom. Na društvenim mrežama, Charlotte ne skriva sreću zbog prinove koja u njihov dom, gdje već žive s tri psa, stiže na ljeto.

Objava je izazvala znatiželju pratitelja, koji sada s nestrpljenjem iščekuju ne samo rođenje djevojčice, već i otkrivanje njenog tajanstvenog imena s irskim prizvukom.