Manekenka koju često viđaju s Rubenom: 'Njegova sam, težimo monogamnoj vezi'

Belgijska manekenka Valentine Besard (20) izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je u intervjuu za HLN otvoreno progovorila o svom odnosu s poznatim sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom (39), bišim mužem proslvaljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić, te o drugim ženama koje su dio njegova privatnog života, piše Nieuwsblad

Foto: Content Curation/Sipa USA/Profimedia

Besard tvrdi kako se do sada u javnosti držala po strani, ali da više ne želi šutjeti.

“Do sada sam, kada se u medijima govorilo o Rubenu, bila u pozadini, ali iskreno – tome je kraj”, poručila je. “Danas nitko nije više njegova djevojka od mene. Težimo monogamnoj vezi.”

Foto: Content Curation/Sipa USA/Profimedia

Poznato je da Ruben očekuje dijete s dugogodišnjom partnericom spisateljicom i influencericom Charlotte Van Looy. Prema riječima mlade manekenke, ta je vijest bila potpuno neočekivana.

“Iako joj iskreno želim sve najbolje, to je bilo teško. I za mene i za Rubena”, priznala je.

Unatoč svemu, Besard tvrdi da nastavlja svoju vezu s Van Guchtom te ne skriva da razmišlja i o budućnosti.

'Možda jednog dana i obitelj'

Mlada manekenka otkrila je i da razmišlja o zajedničkoj budućnosti s Van Guchtom, koji već ima dijete iz veze s hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić.

“Iako je sve komplicirano, možda bismo i mi jednog dana mogli imati obitelj”, navela je.

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

U istom intervjuu osvrnula se i na Van Guchtov odnos s njegovom prošlošću te istaknula da prema njegovim bivšim partnericama nema negativne emocije.

“Jako je cijenim, iznimno je talentirana i lijepa. Često sjedim pored Rubena dok on s njom ili s njihovim sinom razgovara putem videopoziva”, rekla je Besard, govoreći o proslavljenoj hrvatskoj atletičarku Blanki Vlašić koja je prošle godine finalizirala razvod s belgijskim novinarom.

Najnovije izjave mlade Valentine sada dodatno otvaraju pitanja o kompleksnom privatnom životu belgijskog novinara koji već godinama privlači pažnju medija i javnosti.