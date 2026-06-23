Panamci otvoreno najavili napad i rušenje Hrvatske: 'Zašto ne bismo'

Utakmica protiv Paname ključna je u borbi za prolazak skupine. Bit će to i prvi susret Hrvatske s tom najjužnijom državom Srednje Amerike, koja je na Svjetskim prvenstvima odigrala svega četiri utakmice.

Sudeći po raspoloženju panamskih navijača, ne bi se reklo da još uvijek čekaju svoj prvi bod na Svjetskim prvenstvima. Monte Mayor kaže da se među navijačima osjeća veliko zajedništvo i uzbuđenje: "Tako uzbudljivo, svi su tako veseli, svi su tako sretni. Ovdje osjećamo Panamu."

Panamaca u domovini živi 4,6 milijuna, a ovo im je drugi nastup na mundijalu. Prvi put igrali su 2018. u Rusiji, kada su bez pobjede ostali u skupini s Belgijom, Tunisom i Engleskom. Upravo su Engleskoj tada zabili povijesni pogodak u porazu 1:6 i taj trenutak slavili kao najveći uspjeh.

"Gledao sam posljednje Svjetsko prvenstvo u Rusiji, svidjelo mi se što sam vidio, pa sam, kada se Panama kvalificirala za ovo, rekao, definitivno moram doći", rekao je navijač Paname Joaquim Horna.

Najveći stadion u Panami prima 20 tisuća ljudi, reprezentacija je 40. na Fifinoj ljestvici, a vrijednost momčadi procjenjuje se na između 34 i 36 milijuna eura, oko 11 puta manje od Hrvatske.

Bliske po broju stanovnika, ali s velikom razlikom u nogometnim uspjesima, Hrvatska i Panama susrest će se prvi put. Panama nema pritisak u borbi protiv velikih imena poput Modrića, pa u tom susretu vidi priliku za svojih pet minuta slave.

Komentari izbornika

Izbornik Paname Thomas Christiansen vjeruje da njegova momčad može iznenaditi.

"Razgovarao sam o tome s trenerskim osobljem i igračima i uvjereni smo da možemo pobijediti. Zašto onda ne bismo bili jedna od momčadi koja može ugodno iznenaditi?", rekao je Christiansen.

U prvoj utakmici protiv Gane, Panama je pokleknula tek u zadnjoj minuti. Igrom nije razočarala, ali hrvatski izbornik Zlatko Dalić jasno je poručio što očekuje od svoje momčadi.

"Mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo što nam ova utakmica znači. Moramo biti hrabri i to je sve", rekao je Dalić.

Očekuje se i navijački okršaj na tribinama. Obje zemlje imaju veliku dijasporu, a panamski motivi dominirali su stadionom u Torontu na prvoj utakmici. Hrvatski navijač Patrik smatra da Panama nije protivnik za podcjenjivanje jer su "dobri defanzivno" i imaju igrače koji se trude.

Unatoč panamskim nadama, hrvatski navijači vjeruju u nastavak puta na Svjetskom prvenstvu.

"Mi vjerujemo da su izbornik Dalić i ostali našli rješenje i da ćemo mi nastaviti daleko", rekao je Vedran Paić iz navijačke udruge Mi Hrvati.