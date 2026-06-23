Panama skratila radno vrijeme i obustavila nastavu zbog utakmice s Hrvatskom

Panamska vlada skratila je u utorak radno vrijeme državnih i lokalnih institucija te obustavila dio nastave kako bi građani mogli pratiti ključnu utakmicu nogometne reprezentacije protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kanadi.

Predsjednik Paname José Raúl Mulino i ministrica Dinoska Montalvo potpisali su izvršnu uredbu kojom se svim državnim i općinskim uredima nalaže rad do 14 sati po lokalnom vremenu, nakon čega zaposlenici mogu napustiti radna mjesta kako bi pratili susret Paname i Hrvatske u drugom kolu skupine L.

Vlada je priopćila da je cilj mjere omogućiti javnim službenicima da podrže nacionalnu reprezentaciju u jednoj od najvažnijih utakmica u njezinoj povijesti.

Slična odluka donesena je i za prvu utakmicu Paname na prvenstvu protiv Gane, kada je njena reprezentacija poražena s 1-0 pogotkom u završnici susreta.

Panamsko ministarstvo obrazovanja istodobno je objavilo da se u svim državnim i privatnim školama otkazuju poslijepodnevna i večernja nastava, uključujući programe za odrasle. Jutarnja nastava održat će se prema redovnom rasporedu.

Utakmica između Paname i Hrvatske igrat će se na stadionu u Torontu, a obje reprezentacije traže prve bodove na prvenstvu nakon poraza u prvom kolu. Panama je izgubila od Gane s 1-0, dok je Hrvatska poražena od Engleske s 4-2.

Engleska i Gana vode na ljestvici skupine L dok su Panama i Hrvatska bez bodova. Zbog toga se dvoboj u Torontu smatra presudnim za izglede obje reprezentacije za plasman u nokaut-fazu natjecanja.

Nogometna reprezentacija Paname drugi put nastupa na Svjetskom prvenstvu, nakon debitantskog nastupa 2018. godine u Rusiji, a pobjeda protiv Hrvatske bila bi njezina prva u povijesti svjetskih prvenstava.

Panamski mediji izvijestili su da je uoči utakmice zemlju zahvatila "groznica Svjetskog prvenstva". U brojnim gradovima građani su istaknuli nacionalne zastave i odjenuli crvene dresove reprezentacije poznate pod nadimkom "Los Canaleros" zbog Panamskog kanala koji povezuje Tihi s Atlantskim oceanom.