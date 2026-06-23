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Ugledni stručnjaci objasnili nam Dalićevo iznenađenje za Panamu: 'Po meni su oni imali mjesta u prvih 11'

Ugledni stručnjaci objasnili nam Dalićevo iznenađenje za Panamu: 'Po meni su oni imali mjesta u prvih 11'
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Foto: Stanley Gontha, Pro Shots/Alamy/Profimedia

Peršon, Tot, Šafarić i Karačić za portal Net.hr komentiraju Dalićev odabir prvih 11 i taktike za Panamu u 2. kolu skupine L Svjetskog prvenstva

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
23.6.2026.
23:40
Stanley Gontha, Pro Shots/Alamy/Profimedia
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Saša Peršon objasnio je za portal Net.hr odabir prvih 11 Zlatka Dalića za Panamu

"Zatko Dalić je stavio Kovačića od početka s obzirom da je promijenio sustav, pa igra sa Modrićem i Kovačićem u paru kao dvojica zadnjih veznih, a kreće s Pašalićem na desnoj strani, Baturina u sredini, a Perišić lijevo i Musa u vrhu napada, pa je u tom sistemu otpao Petar Sučić. To su taktičke promjene i sustav, pa je netko morao otpasti. Za očekivati da se nametnemo od prve minute i pametno napadnemo. U ovom rasporedu se očekuje da budemo ofenzivniji i opasniji prema naprijed, jer tražimo pobjedu, sa Perišićem i Pašalićem na krilnim pozicijama, Martinom Baturinom kao polušpicom i Petrom Musom kao isturenim napadačem. Hrvatska će zaigrati u sistemu 4-2-3-1. Stanišić, Šutalo, Pongračić i Gvardiol u zadnjoj liniji. Modrić i Kovačić kao dva zadnja vezna. Ispred njih Pašalić desno, Baturina u sredini i Perišić lijevo. U vrhu napada Musa. U odnosu na sastav protiv Engleske, došlo je do tri promjene. Kovačić umjesto Sučića, Pašalić Marco umjesto drugog Pašalića i Pongračić umjesto Erlića". 

Marijo Tot se nadovezao:

"Vrlo promjenjen sastav u kojem oči bodu dva izostanka, Vušković i Sučić, koji su po meni imali mjesta u prvoj postavi, ali i izostanak Budimira za kojeg se vjerovalo da bi mogao početi. Kovačić je unutra, što je dobro po meni, a i imam velike simpatije prema Marcu Pašaliću. Sve u svemu, sastav je vrlo solidan i obećava". 

Uskoro opširnije... 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Saša PeršonBranko KaračićNikola šafarićZlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaPanama
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