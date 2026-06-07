Kek se vratio na klupu Rijeke, a emotivna objava kluba s Kvarnera otkrila je sve

Hrvatski nogometni klub Rijeka na svojem je službenom Instagram profilu potvrdio vijest koju su navijači dugo priželjkivali - slovenski stručnjak Matjaž Kek ponovno je trener kluba s Rujevice. Povratak najuspješnijeg trenera u povijesti kluba najavljen je emotivnim videom koji je u kratkom roku izazvao lavinu pozitivnih reakcija i probudio uspomene na najslavnije dane riječkog nogometa.

Emotivni video za najuspješnijeg trenera

Objava, popraćena jednostavnim, ali snažnim natpisom "Matjaž, dobro došao kući", zapravo je dirljivi video kolaž koji sažima ključne trenutke Kekove prve ere na klupi Rijeke. Navijači su se tako mogli prisjetiti nekih od najvećih uspjeha, poput legendarnog remija 2:2 protiv Stuttgarta kojim je Rijeka prvi put u povijesti osigurala grupnu fazu Europske lige. Video prikazuje i scene neopisivog slavlja nakon osvajanja povijesnog naslova prvaka u sezoni 2016./2017., čime je prekinuta jedanaestogodišnja dominacija Dinama.

Posebno dirljiv trenutak u videu je onaj u kojem Kek od kluba na poklon dobiva uokvireni dres s brojem "203", što vjerojatno simbolizira broj utakmica koje je vodio tijekom svojeg prvog mandata od 2013. do 2018. godine. Snimke Keka kako s bakljom u ruci slavi s navijačima, pjeva na pozornici i diže pobjednički pehar, poslužile su kao snažan podsjetnik na duboku vezu koju je slovenski strateg izgradio s klubom i gradom. Njegov prvi mandat bio je obilježen ne samo povijesnim naslovom prvaka, već i osvajanjem dva Kupa Hrvatske te jednog Superkupa, čime se Kek upisao u anale kao najtrofejniji trener u povijesti HNK Rijeke.

Navijači u euforiji, očekivanja su velika

Očekivano, objava je izazvala euforiju među navijačima, a komentari ispod videa ispunjeni su porukama dobrodošlice i podrške. "Dobro došao natrag Legendo", samo je jedna od brojnih poruka koje su navijači ostavili, dok su drugi izrazili svoje uzbuđenje emotikonima vatre i pljeska. Jedan od komentara na šaljiv je način najavio uzbudljivu sezonu: "Super zanimljiva će bit sezona za drugo mjesto jer Dinamo je prvi".

Kekov povratak dolazi nakon što je uspješno vodio reprezentaciju Slovenije, s kojom je izborio plasman na Europsko prvenstvo 2024., što dodatno potvrđuje njegovu trenersku kvalitetu. Navijači se nadaju da će njegovim povratkom na Rujevicu stići i borbeni duh te pobjednički mentalitet koji su krasili klub tijekom njegova prvog mandata.

Ovim potezom uprava kluba jasno je pokazala ambicije za povratak u sam vrh hrvatskog nogometa. Nostalgična objava na društvenim mrežama bila je savršen uvod u novu eru, a navijači s nestrpljenjem iščekuju službeno predstavljanje trenera i početak priprema za sezonu u kojoj su očekivanja, s pravom, ponovno na najvišoj razini.