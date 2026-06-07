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Real kreće po Olisea: Bayern traži čak 225 milijuna eura za transfer

Real kreće po Olisea: Bayern traži čak 225 milijuna eura za transfer
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Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

Ako bi se transfer realizirao, bio bi među najvećima u povijesti nogometa i ozbiljno bi uzdrmao tržište

7.6.2026.
17:55
Sportski.net
Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia
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Real Madrid krenuo je po Michaela Olisea i sprema početnu ponudu od oko 150 miliona eura, javlja se iz Španije. Iako Bayern u startu odbija prodaju, u pozadini se spominje i “astronomska” cifra od čak 225 miliona eura koja bi mogla promijeniti sve.

Florentino Perez navodno uskoro šalje službenu ponudu, a iako u Madridu ne žele potvrditi ime igrača, izvori tvrde da je upravo Olise glavna meta.

Bayern zasad stoji čvrsto, ali španski mediji tvrde da bi i oni mogli popustiti, ako stigne rekordna ponuda. Francuz se, prema istim navodima, već vidi u Madridu i kontaktirao je nekoliko igrača Reala.

Ako bi se transfer realizirao, bio bi među najvećima u povijesti nogometa i ozbiljno bi uzdrmao tržište.

Real MadridFlorentino PerezBayern
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