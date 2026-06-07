Kraj produženog vikenda i gužve na cestama: Zastoji prema Zagrebu, kolona od tri kilometra na A2
HAK savjetuje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te drže sigurnosni razmak
S obzirom na kraj produženog vikenda, koji su su mnogi spojili nakon blagdana Tijelova, pojačan je promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, posebno na autocestama A1, A2 i A6 te Istarskom ipsilonu, državnim cestama kroz Liku, Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u nedjelju.
Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te drže sigurnosni razmak među vozilima.
Na naplatnim postajama Lučko i Demerje na ulazu u Zagreb zasad nema dužih čekanja.
Na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz povremene kraće zastoje zbog gustog prometa.
Preusmjeravanje prometa
U zoni radova na autocesti A2 na čvoru Začretje u smjeru Maclja stvorila se kolona od tri kilometra te se promet povremeno zaustavlja.
Na Ličkoj magistrali vozi se usporeno u zonama radova kod Udbine i Korenice.
Na državnoj cesti DC2, zbog prometne nesreće između mjesta Lozan i Špišić Bukovica u smjeru Lozana vozi se uz privremenu regulaciju prometa, naizmjeničnim propuštanjem vozila.
Još uvijek je prekinut promet zbog teške prometne nesreće na sjevernoj obilaznici Virovitice. Obilazak je državnim cestama DC2 i DC5 kroz Viroviticu, a iz smjera Terezinog Polja obilazak je Lukač-Gradina-Suhopolje i obratno.