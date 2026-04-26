ZALETIO SE /

Kaos prije pucnjave: Snimljen trenutak kad je napadač protrčao pored osiguranja

Gosti koji su stigli na večeru za akreditirane dopisnike iz Bijele kuće - zaklon su našli ispod stolova

26.4.2026.
17:14
RTL Danas
Pucnjava i kaos na gala večeri u Washingtonu, na kojoj je bio američki predsjednik Donald Trump! Američki pravosudni dužnosnici tvrde da su Trump i njegovi suradnici vjerojatno bili meta naoružanog napadača!

Nakon što su pucnjevi odjeknuli lobijem hotela Hilton, osiguranje je ekspresno izvuklo potpredsjednika J.D. Vancea, a onda i predsjednika Trumpa, koji je sjedio malo dalje...

Na snimci se vidi užasnuta reakcija prve dame Melanie Trump. U izvlačenju Trump je u jednom trenutku pao na pod.

Gosti koji su stigli na večeru za akreditirane dopisnike iz Bijele kuće - zaklon su našli ispod stolova. Evakuirani su i bliski Trumpovi suradnici, poput ministra rata Hegseta. Trump je nakon evakuacije u Bijeloj kući održao konferenciju za novinare. 

"Ovo je još uvijek preliminarna istraga. Znamo da je došlo do razmjene vatre između policije i tog pojedinca. Znamo da je jedan pripadnik Tajne službe pogođen u zaštitni prsluk. Prevezen je u bolnicu na liječenje. Trenutačno je dobro raspoložen. Osumnjičenik nije ranjen, ali je prevezen u bolnicu na procjenu", istaknuo je vršitelj dužnosti načelnika Metropolitanske policijske uprave Jeffrey W. Carroll.

Američka državna odvjetnica Jeanine Pirro najavila je da će optuženik u ponedjeljak biti izveden pred savezni okružni sud. 

Pokušaj AtentataDonald TrumpSadOsiguranjePucnjavaNapadacSnimka
