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Ljubo Ćesić Rojs izašao iz bolnice: 'Bog je uslišio molitve fratara, sada sam bolje'

Ljubo Ćesić Rojs izašao iz bolnice: 'Bog je uslišio molitve fratara, sada sam bolje'
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

'Od najmlađeg brata kći je imala svetu krizmu, potom sam dobio sedmog unuka, a onda me zadesila i ova situacija. Moram se čuvati, još je sve svježe'

6.6.2026.
10:59
Tajana Gvardiol
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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General Ljubo Ćesić Rojs otpušten je iz bolnice nakon što je bio hospitaliziran u KBC-u Rebro zbog plućne embolije, ozbiljnog zdravstvenog stanja koje zahtijeva liječnički nadzor i nastavak terapije. U petak je za portal Hercegovka.net potvrdio da je izašao iz bolnice. Na kućnom je liječenju. 

"Puno fratara me zvalo i molilo za mene. Bog je uslišio molitve i sada sam bolje", rekao je Rojs. Posebnu snagu dala mu je i dodatna radost. Naime, dobio je sedmog unuka prije osam dana. 

"Boravio sam protekli vikend u našoj Hercegovini zbog obiteljske proslave. Od najmlađeg brata kći je imala svetu krizmu, potom sam dobio sedmog unuka, a onda me zadesila i ova situacija. Moram se čuvati, još je sve svježe", dodao je. Oporavak će trajati jer su mu liječnici otkrili i dodatne trombove u nozi. Mora se strogo pridržavati liječničkih uputa. 

Poseban pozdrav Hercegovini

"Našli su mi još tri tromba u lijevoj nozi. Nosim elastičnu čarapu od prstiju do prepona i pijem pojačanu terapiju. Hvala Bogu da se jedan ugrušak nije proširio dalje, već se zaustavio na račvanju plućnih krila. Prva dva dana bila su rizična, a sada slijedi oporavak koji će trajati oko šest mjeseci", izjavio je Rojs. Posebno je zahvalio svima koji su mu proteklih dana uputili riječi podrške i molitve.

"Hvala svima na dobrim željama i molitvama. Ništa bez Boga i molitve. Mnogi su me zvali, među njima i naš provincijal. To mi puno znači", poručio je. Na kraju je uputio pozdrav Hercegovini, ističući vrijednosti za koje kaže da im ostaje vjeran.

"Ostajem vjeran: Bogu, obitelji, domovini, Tuđmanu i Šušku, do groba. Veliki pozdrav svima u našoj kršnoj Hercegovini", kazao je general Ljubo Ćesić Rojs.

Ljubo ćesić RojsPlućna EmbolijaHercegovinaBolnicaLiječenje
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