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SPEKTAKULARNO /

Paragvajci 'zapalili nebo' i poslali reprezentaciju u SAD

Paragvajci 'zapalili nebo' i poslali reprezentaciju u SAD
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Foto: DANIEL DUARTE/AFP/Profimedia

Spektakularni video ostavlja bez riječi

6.6.2026.
11:03
Sportski.net
DANIEL DUARTE/AFP/Profimedia
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Paragvaj je u noći s petka na subotu odigrao posljednju prijateljsku utakmicu prije puta u SAD. Protivnik je bila Nikaragva, a momčad iz Južne Amerike slavila je rezultatom 4:0.

Strijelci su bili Kaku, Almirón, Galarza i Maidana, a nakon utakmice uslijedio je šou. Pred krcatim stadionom Defensores del Chaco, koji prima gotovo 45 tisuća ljudi, navijači su otpratili svoje reprezentativce spektakularnim vatrometom koji je “zapalio nebo”. Na video snimci koja kruži internetom možete pogledati taj poseban trenutak večeri u Asunciónu.

Nakon ispraćaja nogometaši Paragvaja krenut će na put za SAD, gdje se nalaze u skupini s domaćinom SAD-om, Turskom te Novim Zelandom.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Paragvaj
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