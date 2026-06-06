Paragvajci 'zapalili nebo' i poslali reprezentaciju u SAD

Paragvaj je u noći s petka na subotu odigrao posljednju prijateljsku utakmicu prije puta u SAD. Protivnik je bila Nikaragva, a momčad iz Južne Amerike slavila je rezultatom 4:0.

Strijelci su bili Kaku, Almirón, Galarza i Maidana, a nakon utakmice uslijedio je šou. Pred krcatim stadionom Defensores del Chaco, koji prima gotovo 45 tisuća ljudi, navijači su otpratili svoje reprezentativce spektakularnim vatrometom koji je “zapalio nebo”. Na video snimci koja kruži internetom možete pogledati taj poseban trenutak večeri u Asunciónu.

HERMOSO RECIBIMIENTO A LA SELECCIÓN PARAGUAYA pic.twitter.com/rcHOzoMe21 — Nicolàs Riveros. (@NicoRiveros22) June 5, 2026

Nakon ispraćaja nogometaši Paragvaja krenut će na put za SAD, gdje se nalaze u skupini s domaćinom SAD-om, Turskom te Novim Zelandom.