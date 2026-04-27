ISTI HOTEL, ISTA PRIJETNJA /

Od Lincolna do Trumpa: Povijest atentata na američke predsjednike dobilo novo poglavlje

On je inženjer strojarstva koji je razvijao videoigrice, predavao je matematiku, i svojedobno je proglašen najboljim učiteljem. Roditeljima je rekao da ide na intervju za posao, a zapravo je išao u Washington ubiti Donalda Trumpa.

Sve je više detalja o Coleu Allenu, 31 godišnjaku koji je sa sačmaricom, pištoljem i nekoliko noževa upao u hotel Hilton. Treći je to atentat na Donalda Trumpa, a, zanimljivo, dogodio se na istom mjestu na kojem je 1981. metak u prsa dobio Ronald Reagan.

Više o ovom, ali i ostalim atentatima na američke predsjednike pogledajte u prilogu.

27.4.2026.
22:59
Borko Brunović
Donald TrumpRonald ReaganAtentatWashingtonAmerički Predsjednici
