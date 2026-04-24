RTL Direkt se zaputio na Brač: 'Provjerili smo koliko košta kava, ručak i spavanje na otoku'

Jednom minus, drugom plus. Skupi avioni znače da će više ljudi ljetovati bliže kući, a to je plus za Hrvatsku. Gdje turisti tradicionalno stižu: automobilom.

RTL Direkt se uputio na Brač kako bi provjerili kako se ovaj jadranski otok sprema za sezonu te koliko će se ove godine plaćati ručak, kava i apartmani.

Otočko mjesto s jednom od najpoznatijih plaža, prošle godine imalo je 627 tisuća noćenja.

Na otocima je sve nešto skuplje nego na kopnu, bilo da sjednete na kavu ili na ručak.

"Koliko je kava je li znate? - oko 2, 5 eura, ali pogledajte okruženje isplati se ta dva i po eura - Riblja plata? - 50 tak eura za tri osobe", odgovorila je Jasmina Skenderi iz Zagreba.

"Moja obitelj ja često smo išli na Karibe i uvijek smo imali osjećaj da smo opljačkani, ovdje su cijene savršene…", rekao je Steven iz SAD-a, a njegova sunarodnjakinja Lori: "Mislim da je vrlo razumno a kad planirate odmor onda pripremite novac, ali nisam primijetila da su nerazumne cijene. Slično je kao u SAD-u".

Lagane pripreme

Travanj na otoku, znači samo jedno, da se svi lagano pripremaju za sezonu. Ali prvo uvertira. Ovaj hotel svoja vrata otvara za vikend.

"Naše cijene otprilike u predsezoni sa all inclusive uslugom znači uključeno tri restorana, 4 bara, bazen s ležaljkama, animacija, bicikle, tenis tereni, sve što srce poželi za opušteni i aktivni odmor je oko 70 eura po sobi i noćenju u dvokrevetnoj sobi. A u visokoj sezoni 160 eura", ispričala je Karin Dubravčić, voditeljica prodaje i rezervacija hotela u Bolu na Braču. No dok su rezervacije u predsezoni na razini lanjske, u samoj špici sezone još nisu popunili sve sobe.

"Nismo na nivou lanjske godine ali očekujemo dosta da će se odvijati u last minute, u zadnji tren..", nadodala je Dubravčić.

I privatni smještaj je u travnju povoljniji nego recimo u srpnju….

"Znate biftek isto košta sada i u sezonu, a smještaj raste…sada je recimo oko 80, 90, 100 eura to u sezoni dođe i do 300 eura", kaže iznamljivač Jakša Marinković. Što znači da ćete na Braču jeftinije proći ako uzmete all inclusive hotel nego apartman.

"Mislim da se cijene neće dizati, ali bojim se da će padati da ćemo imati manju zaradu..želimo zadržati. A hotelijeri imaju jednu izreku da je najskuplji prazan krevet", nadodao je Marinković.

Koliko za običan burger?

Otvorio je i beach bar, a ovdje će vas burger s krumpirićima koštati oko 20 eura.

"Naša očekivanju su pozitivna i očekujemo puno. što se tiče cijena nismo podizali ostale su kao i prošle godine i nadamo se da će ishod biti pozitivan", objasnila je vlasnica Beach bara Jelena Juradin.

Sezona kupanja možda nije još za sve počela, ali se može uživati na plaži uz koktel za 11 eura. Trenutno se može i ručati povoljno - već za deset eura….

"Znate da smo vako malo prefrigani i da imamo maržu veću nego ča bi trebali imati, ali ima prostora za korigiranje cijena i svega, ali jednostavno je sve već stvarno nekog velkog maha što se tiče porsata cijena i poered troškova morat ćemo dizat neke cijene. Potrudit ćemo se da ne budu neke velike razlike", rekao je vlasnik restorana Josip Eterović.

Veći problem od rasta troškova im je čekanje radnih dozvola.

"Čekaju se dva tri miseca. Ljudi su već tu, čekaju se radne dozvole, sezona je na pragu, a nemamo te papire da bude sve spremno", nadodao je Eterović.

Sve manje ljudi

Bolom u u srpnju i kolovozu dnevno prošeta 6 tisuća ljudi, sada je tri puta manja, pa su u polupraznom otoku uživali i ovi Francuzi.

"Kažu da su jako sretni što nema puno ljudi i što je lipo vrime. Evo ga najviše to...", rekao je turistički vodić Nenad Čudina.

Prošle godine na Bolu se unatoč pričama o visokim cijenama, dogodilo nešto neočekivano.

"Po prvi put nam se dogodilo da su najbrojniji gosti po dolascima i noćenjima su bili gosti iz Hrvatske to se još nije dogodilo u Bolu", rekao je Tonči Lalić, turistički informator Turističke zajednice Bol.

Što nosi ova sezona to još nitko ne zna, ali da je u predsezoni najljepše i najpovoljnije to se može slobodno zaključiti...