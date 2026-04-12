Zračne luke upozoravaju: Goriva je sve manje, nije siguran dolazak ni onima kojima imaju karte

Imamo mlaznog goriva za samo dva do tri tjedna - poruka je ovo nekoliko aviokompanija, pa su europske zračne luke preko svoje asocijacije ACI Europe izrazile zabrinutost.

Neštašica goriva mogla bi rezultirati podizanjem cijena avio karata, ali i reduciranjem broja letova. Koliko će to utjecati na ovosezonske dolaske u Hrvatsku zračnim putem?

Ukoliko se ubrzo Hormuški tjesnac – kroz koji prolazi oko 40 posto svjetske opskrbe mlaznim gorivom - potpuno ne otvori, neće biti siguran niti dolazak onih turista koji imaju već kupljene karte jer mlaznog goriva za koji tjedan jednostavno bi moglo nestati. Prema pismu kojega su objavili svjetski mediji, problemi s opskrbom mogli bi se pojaviti već u svibnju.

Neizbježno

Turisti su svjesni da su poskupljenja aviokarata neizbježna.

"Vjerojatno će rasti. To je ono što se događa u ovom trenutku, ali nadam se da neće dalje. Nadam se da će se cijene ponovno spustiti", kaže Irac Michael, a njegova sunarodnjakinja Mary dodaje: "Naše karte za doći ovamo smo kupili prije nekoliko mjeseci, pa nisu bile skupe. Dobra vrijednost, zato smo i došli. Ali za ljeto, ostajemo u Irskoj jer su karte skupe. Cijene svega će biti skuplje".

Avioni se još uvijek opskrbljuju ranije kupljenim zalihama goriva, ali dobavljači im ne mogu jamčiti isporuke u svibnju. Očekuje se rast cijena avio karata od barem 25 posto jer su se od početka rata u Iranu cijene goriva su se udvostručile.

U zadarskoj Zračnoj luci zadovoljni su sa startom predsezone. Travanj im je u odnosu na lanjski bolji za čak 17 posto. Kako stoje s gorivom? Kažu: jednako kao i ostale zračne luke u Hrvatskoj. Svih opskrbljuje INA.

Zadar je zračnim putem povezan s preko 70 destinacija. Lani je u Zemunik od proljeća do jeseni sletjelo više od milijun i 600 tisuća putnika. Gužve na prvoj velikoj proljetnoj manifestaciji u Zadru - "Tuna, sushy& wine" - odražavaju trenutni porast u dolascima.

"Svake godine imamo sve više posjetitelja, a ove godine imamo izuzetno veliki broj stranaca. To se vidi i čuje u obilasku", kaže direktorica TZ Grada Zadra Iva Bencun.

Već je počelo...

Neke zrakoplovne tvrtke u svijetu već su krenule sa smanjivanjem broja letova i poskupljenjem karata. Turistička branša svjesna je da će ove sezone biti puno prilagodbe i improvizacija jer je teško predvidjeti razvoj i odjeke situacije na Bliskom istoku.

"Mi u tom slučaju ostajemo i autodestinacija, a i po logici stvari ako se i bude išlo na educiranje avio linija, vjerojatno će prvo patiti one najduže. Dakle, duge relacije, ne samo radi potrošnje goriva, nego i radi sveopćeg osjećaja nesigurnosti, pa su onda kraće lokacije logičnije da se nastave održavati ", zaključuje Bencun.

Dio turista napominje da im dolazak automobilom ipak nije opcija.

"O, ne, ne. To će biti preskupo za nas. Došli smo ovamo avionom. Karte su bile jako jeftine i to je razlog zašto putujemo", kaže Slovak Robert, a i Amerikamna Naya koja studira u Pragu kaže da se na vikend izlet odlučila jer su cijene ranije bile pristupačne: "Obično je bilo oko 20 eura za let, a sada je let iznad 50 eura".

ACI Europe je u svom obraćanju zatražio uspostavu praćenja opskrbe na razini cijele EU kako bi se avioindustriji, ali gospodarstvima europskih zemalja koje u značajnom dijelu ovise o turizmu pomoglo premostiti krizu.