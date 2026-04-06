Velika analiza: 'Europa ne može zamisliti što ju čeka, već za par tjedana...'

Zbog rata u Iranu postoji strah da će se prekinuti energetski tokovi, dok se Europa suočava s opskrbnim šokom koji bi mogao paralizirati proizvodnju, zrakoplovni promet, povećati cijene hrane, troškove zaduživanja i inflaciju, navodi Politico u svojoj analizi.

Dok posljednji tankeri s gorivima iz Perzijskog zaljeva stižu u europske luke, čini se da europski čelnici postaju svjesni onoga što bi se moglo dogoditi.

Ako se rat oduži, piše POLITICO, opteretit će europsko gospodarstvo "jednako teško kao nedavno tijekom pandemije COVID-a ili na početku rata u Ukrajini", upozorio je njemački kancelar Friedrich Merz.

"Sukob bi mogao trajati godinama", nadovezala se predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde u intervjuu za Economist prošlog tjedna. Stvarne posljedice - dodala je - "vjerojatno idu izvan onoga što možemo zamisliti".

Oko 20 posto nafte i prirodnog plina koji pokrenu globalno gospodarstvo prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji je Iran zatvorio prijeteći da će napasti svaki brod koji tamo prođe bez dopuštenja Teherana.

Ozbiljna kriza

Nafta i plin ključni su za promet i grijanje, ali i temelj cijelog industrijskog lanca opskrbe. Utječu i na proizvodnju hrane, plastike, kemikalija i poljoprivrede. A to ne uključuje manjak drugih resursa uzrokovan zatvaranjem tjesnaca, uključujući gnojivo i helij, koji se koristi u proizvodnji mikročipova.

Do sada je šteta za europske potrošače bila ograničena prvenstveno na cijenu na benzinskim postajama. POLITICO je naveo moguće scenarije za europsko gospodarstvo ako se ostvari ono što je izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju nazvao "najvećom prijetnjom globalnog energetskoj sigurnosti u povijesti".

Za razliku od prethodnih kriza - prvenstveno naftnog šoka koji je uslijedio nakon OPEC-ovog embarga na naftu 1973. i plinskog šoka koji je uslijedio nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., trenutačna panika podjednako utječe na sve opskrbu energijom, od sirove nafte i prirodnog plina do rafiniranih proizvoda poput mlaznog goriva i dizela.

"Tržišta se sada suočavaju sa scenarijem o kojem se dugo raspravljalo u teoriji, ali se rijetko smatralo legitimnom mogućnošću - učinkovitim zatvaranjem najvažnije energetske točke na svijetu“, rekla je Ana Maria Jaller-Makarewicz, glavna analitičarka za energetiku europskog tima u Institutu za energetsku ekonomiju i financijsku analizu.

Kad je rat izbio, EU dužnosnici nadali su se da će blok biti pošteđen ozbiljnih nestašica zahvaljujući relativno niskoj izloženosti Perzijskom zaljevu, na koji se oslanjao za samo šest posto sirove nafte i manje od 10 posto prirodnog plina.

Sigurnost opskrbe Europe rijetko je dovođena u pitanje. Najveći rizik, rekli su, bio je da će sukob potrajati jer tek tada bi opskrba postala ozbiljna briga.

Što ako rat potraje?

Kako rat ulazi u peti tjedan, ti se strahovi potvrđuju. Jedna od neposrednih briga je da azijske zemlje, koje su se prije rata oslanjale na Zaljev za oko 80 posto plina i nafte, počinju povećavati cijene tih proizvoda dok se bore oko sve manjih zaliha. To je preusmjerilo trgovce s fleksibilnijim ugovorima prema Aziji kako bi iskoristili veće profitne marže, odvraćajući ih od Europe.

S gotovo svim globalnim dobavljačima na maksimalnom kapacitetu, europski čelnici počinju "shvaćati da isporuke LNG-a na koje su računali nisu dolazile ovdje kako se očekivalo“, rekla je Jaller-Makarewicz. Europa će, rekla je, početi osjećati posljedice "sljedećeg mjeseca“, možda unutar nekoliko tjedana.

"Najgori slučaj je da Hormuški tjesnac ostane zatvoren barem još mjesec dana“, u kombinaciji s daljnjim napadima na energetsku infrastrukturu, složio se direktor ključnog uvoznika LNG-a, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Ali čak i tada, upozorio je izvršni direktor, cijene bi mogle ostati strukturno više - možda zauvijek.

Isto vrijedi i za naftne derivate. Iako EU kupuje vrlo malo sirove nafte iz Zaljeva, oslanja se na regiju za više od 40 posto svojih rafiniranih proizvoda, uključujući dizel i zrakoplovno gorivo. "Ako tjesnac ostane zatvoren, zapravo nema alternativnih opcija“, poručio je analitičar nafte u tvrtki za istraživanje tržišta Kpler Homayoun Falakshahi.

Najdirektniju posljedicu ograničene ponude već vidimo. Rastuće cijene sirove nafte izravno se odražavaju na veće troškove goriva. Euro Super 95 porastao je za oko 15 posto između u mjesec sada, pokazuju podaci EU. Europske vlade pokušale su smanjiti cijene, smanjivši carine na gorivo i upozorivši na pretjerano povećanje cijena. Ali ako ne stignu novi tokovi, vjerojatno će morati posegnuti za nepopularnim alatom - smanjenjem potražnje.

Povjerenik za energetiku Dan Jørgensen savjetovao vladama EU-a da smanje korištenje prijevoza, spominje se racioniranje benzina i određivanjem dana u tjednu - primjerice nedjeljom - kada se neće voziti.

Inflacija i stagflacija

S obzirom na to da je gorivo najveći trošak letenja avionom, zračni promet je posebno osjetljiv na energetski šok. Otkad su prve bombe pale na Iran, cijena mlaznog goriva u Europi više se nego udvostručila na rekordno visoku razinu iznad 1700 dolara po metričkoj toni. Iako je u posljednjem tjednu neznatno pala, europske zrakoplovne tvrtke bile su prisiljene podići cijene.

Rat je već počeo pogađati europsku proizvodnju. "Povećanje troškova koje doživljavamo - od preusmjerene logistike, naglih porasta cijena sirovina i kontinuiranog rasta cijena energije - znatno je i mora se odraziti na naše cijene“, rekao je glasnogovornik njemačkog kemijskog diva Covestro.

Tu treba spomenuti i rastuće cijene drugih naftnih derivata poput gnojiva, plastike, pa čak i helija, bitne komponente poluvodiča. Plastika je "posebno izložena poremećajima u opskrbi jer smo uvelike ovisni o uvozu nafte i plina kako bismo zadovoljili svoje potrebe za energijom i sirovinama“, rekla je za POLITICO Virginia Janssens, generalna direktorica PlasticsEuropea.

Više cijene u poljoprivredi, prometu i proizvodnji istovremeno će uništiti poduzeća i prisiliti ih da podignu cijene, prebacujući veće troškove na potrošače.

Tu se opet javlja prijetnja inflacije, ali i ono što je EU povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis nazvao - nešto bliže stagflaciji - mješavini stagnantnog rasta i visokih cijena koja je pustošila gospodarstvo 70-ih godina.

Čak i kad bi rat završio danas, trebala bi godina dana prije nego što se gospodarstvo vrati na pravi put, rekao je šef IEA-e Birol na istom sastanku ministara financija. Što dulje sukob traje, to će biti gore.

