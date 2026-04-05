Još sutra točimo jeftinije? Evo koliko bi mogle skočiti cijene goriva!

'SVE OPCIJE NA STOLU' /

Još danas i sutra se u Hrvatskoj može točiti gorivo po starim cijenama.U ponedjeljak u ponoć moglo bi doći do novog poskupljenja. Prema posljednjem izračunu koji je RTL sinoć objavio, rast cijena posebno bi pogodio dizel koji bi rastao za 15 centi, dok bi benzin bio skuplji za četiri centa. To su izračuni bez vladine intervencije koja se očekuje sutra na telefonskoj sjednici kada ćemo doznati koliko će iznositi nove ograničene cijene. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved kaže da se kraj rata na Bliskom istoku još ne nazire, te da vlada analizira sve mjere i da su sve opcije otvorene