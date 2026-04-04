Papa Lav učinio nešto što nijedan poglavar Crkve nije desetljećima: Pročitana i žestoka opomena
Papa Lav IX sinoć je učinio nešto što nijedan poglavar Katoličke crkve nije desetljećima! Na križnom putu u rimskom Koloseju sam je nosio križ svih 14 postaja!
Tijekom meditacija pročitana je i posebno žestoka opomena u kojoj se mogu prepoznati svjetski moćnici.
"To možda simbolizira da na svoja ramena preuzima teret patnje cijelog čovječanstva, noseći ga i moleći se usrdno", kaže Luigia Ambrosio, vjernica.
Patnje su bile središnja tema Meditacija koje je zajedno s papom slušalo oko 30 000 okupljenih vjernika. Napisao ih je franjevac Francesco Patton koji je Isusov hod na Golgotu povezao s današnjim svijetom.
Kolosej je simbol mučeništva prvih kršćana, njihove patnje i progona pa su među njegovim kamenim ostacima posebno glasno odjeknule poruke upućene progonjenima diljem svijeta. Migrantima, deportiranima, žrtvama trgovine ljudima, političkim zatvorenicima, djeci, žrtvama rata.
