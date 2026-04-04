FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOLAN PORAZ /

Malenica: 'Dinamo nas je razbio! Ispričavam se navijačima na svojoj predstavi, neće se ponoviti'

Nogometaši Dinama povećali su svoju prednost na vrhu HNL-a na 13 bodova ispred drugog Hajduka sigurnom 7-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Osijeka u susretu 28. kola.

Najveća je ovo pobjeda Dinama protiv Osijeka otkako se igra HNL.

Pogotke za Dinamo zabili su Luka Stojković (21), Gabriel Vidović (31, 62), Miha Zajc (42), Dion Drena Beljo (58-11m, 68) i Josip Mišić (81).

Teška utakmica za golmana Osijeka. Evo što je nakon susreta rekao Marko Malenica.  

VOYO logo
4.4.2026.
19:05
Sportski.net
HnlNk OsijekMalenica
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa