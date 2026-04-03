Situacija izmiče kontroli? Rat se širi, sukob eskalira iz sata u sat

NITKO NE UZMIČE /

Sukob na Bliskom istoku dodatno je eskalirao nakon što su iranski državni mediji objavili da je srušen američki borbeni avion. Iako službena potvrda iz Washingtona još nije stigla, američki mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, navode kako je pokrenuta akcija spašavanja pilota čija sudbina zasad nije poznata.

Istodobno, u napadu na veliki most između Teherana i Karadža poginulo je najmanje osam osoba, a gotovo stotinu ih je ranjeno. Očevici opisuju kaotične prizore i višestruke eksplozije koje su izazvale paniku među građanima.

Napadi su zabilježeni i na druge ciljeve, uključujući zračnu luku na sjeveroistoku zemlje, dok je Crveni polumjesec izvijestio da je pogođeno jedno od njihovih skladišta.

U međuvremenu, američki predsjednik ponovno je zaoštrio retoriku, zaprijetivši Iranu i otvoreno spominjući mogućnost preuzimanja kontrole nad Hormuškim tjesnacem. Njegove izjave dolaze u trenutku kada sukobi u regiji traju već više od mjesec dana, a napetosti se šire i na Libanon, gdje je, prema podacima Ujedinjenih naroda, raseljeno više od milijun ljudi.

Više od stotinu stručnjaka za međunarodno pravo upozorilo je na ozbiljna kršenja međunarodnog prava, ističući kako bi daljnja eskalacija mogla imati nesagledive posljedice za cijelu regiju. Više pogledajte u prilogu Ane Trco.