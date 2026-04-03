'TEŠKA SRCA' /

Gattuso je povijest, Italija razmišlja kako dalje: 'Bila mi je čast'

Gennaro Gattuso više nije izbornik talijanske nogometne reprezentacije. S nogometnim savezom dogovorio je sporazumni raskid ugovora. sada je potpuno jasno talijanski nogomet proživaljava jednu od najtežih kriza u svojih povijesti. Debakl u Zenici gdje treći put u povijesti nisu uspjeli osigurati svoje mjesto na SP-u pokrenuo je lavinu. Još jučer su ostavke podnijeli predsjednik Saveza te šef delegacije nogometne reprezentacije, legendarni golman Gianluigi Buffon. Danas se pak kao dva glavna kandidata za preuzmanje užarene klupe spominju bivši izbornici Roberto Mancini i Antonio Conte

3.4.2026.
20:24
Sportski.net
Gennaro GattusoItalijaTalijanska Nogometna Reprezentacija
