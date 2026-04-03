Derbi kola na Veliku subotu: Za jedne utakmica istine, a za druge mirna završnica

Nakon reprezentativne stanke vratio se HNL, pred nama je zadnja četvrtina prvenstva. Kako su pauzu iskoristili Dinamo i Osijek? Bez koga će Kovačević i Radotić u derbiju kola na Maksimiru uoči kojeg je ponovno glavna tema bio Osijekov adut Anton Matković?! Odgovore ima Donna Diana Prćić.

Derbi kola na Veliku subotu - s jedne strane lider prvenstva, u posljednje vrijeme vrlo raspucani Dinamo, s druge pretposljednji u borbi za opstanak koji silno želi zadržati pozitivan niz - Osijek.

U prošlom prvenstvenom susretu na Opus Areni, bilo je 0:3 i Modri su se u Zagreb vratili s punim plijenom.

I da, bila je to treća pobjeda Marija Kovačevića nad Osijekom, tada protiv ekipe Željka Sopića nakon što je dvaput ove sezone nadmudrio Simona Rožmana. Sutra će prvi put protiv Tomislava Radotića pod kojim Osječani nisu primili ni gol otkako je zasjeo na vruću klupu.

"Uz poštovanje prema Osijeku, želimo što prije postići pogodak da nam bude lakše. Prije pauze smo bili u dobrom ritmu, pauzu smo iskoristili da se odmorimo i još uigramo. Igrači koji su bili u reprezentacijama se polako vraćaju", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević.

"Ova grupa što je radila, s ciljem smo uspjeli sve što smo planirali, s optimizmom idemo na Maksimir", rekao je Tomislav Radotić.

Optimizam i kod jednih i kod drugih

Optimizam stanuje i kod jednih i kod drugih, ali neće treneri imati sve na raspolaganju. Upitno je i tko će biti na vratima Dinama.

"Pérez Vinlöf je bolestan, na njega nećemo računati, a dobili smo informaciju i da Livaković je jučer došao i imao je neke probleme, vidjet ćemo hoće li biti spreman."

A osječka svlačionica ima puno više problema - ozljede i kartoni. No, kako kažu, već su naviknuli da je gotovo nemoguće imati kompletnu momčad.

"Svjesni smo svi da je Dinamo najuspješniji hrvatski klub i trenutačna forma njihova je na ozbiljnom nivou, ali volio bih da su igrači svjesni da smo mi Osijek."

A ponovno se aktualizirala priča o dovođenju Osijekova aduta u Dinamo, U-21 reprezentativca Antona Matkovića i to dok se radi kontura Modrih za novu sezonu.

"Mislim da bi bila zaista upitna inteligencija svih nas da ne kužimo što se radi. To je pred svaku utakmicu tako. Ja se s tim ne zamaram, nadam se da se ni Matković s tim ne zamara i mislim da bi jedino ispravno bilo da zabije Dinamu tri gola u Maksimiru."

S Maksimira stiže brzi odgovor.

"Ne znam tko širi te informacije, poštujemo Osijek i ne želimo pričati sada o njihovim igračima. Gledamo sebe, a u Osijeku ima dobrih i kvalitetnih igrača. Sigurno je i Matković jedan od njih, kojega mi pratimo."

Devet kola je do kraja, za Osijek devet utakmica istine, dok Dinamo cilja što mirniju završnicu.

