Kovačević o novom velikom pojačanju Dinama: 'Sigurno da ga pratimo'

HNL ulazi u četvrti, posljednji, krug od devet kola, a Dinamo koji je praktički već osvojio naslov u subotu od 15 sati dočekuje Osijek na Maksimiru.

"Očekivanja su kad tu igramo uvijek ista, da igramo dobro i pobijedimo. Osijek se dolaskom trenera Tomislava Radotića podignuo, nisu gol primili u posljednje četiri utakmice. Vjerujem da ćemo zabiti gol, da ćemo krenuti od prve minute silovito. Uz poštovanje njima, želimo što prije zabiti gol da nam bude lakše", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević pa otkrio i na koga neće moći računati:

"Prije ove pauze bili smo u dobrom ritmu, iskoristili smo sad priliku da se osvježimo, uigramo i budemo još bolji. Još ranije sam rekao da mi je želja da budemo moćniji i bolji u nastavku sezone. Imamo puno reprezentativaca, ali i problema. Dominik Livaković je tek jučer došao pa ga nisam vidio, ima nekih problema i čeka ga pregled, još ne znamo hoće li biti spreman. Perez Vinlöf je bolestan i neće biti u kadru, ali svi ostali su zdravi i stanje je dobro."

Već po nejkoj tradiciji se uoči utakmice Dinama i Osijeka pojave nagađanja oko Antona Matkovića i njegovog prelaska u redove Plavih.

"Uvijek je priča, dolazilo je puno igrača i prije iz Osijeka. Svi ti mladi igrači su nama uvijek interesantni, ali ne znam tko sad prije utakmice širi takve informacije. Ne želim pričati o njihovim igračima, gledamo samo sebe. Ali činjenica je da tamo ima kvalitetnih igrača i sigurno da pratimo Matkovića."

Među Vatrenima

Kovačević smatra kako u svojoj momčadi ima dvojicu igrača koji bi trebali biti među Vatrenima na SP-u.

"Ne bih se htio miješati izborniku u posao. On ga radi jako dobro, a ako Beljo zabije više od 30 golova, to treba cijeniti. Izbornik će odlučiti, a moja je želja da Dion nastavi ovako dalje. Što se tiče Stojkovića, pretpozivi su pokazatelj da ga izbornik gleda. Svakodnevno ga promatram na treninzima i gledam koliko napreduje, vjerujem da će on i Beljo izboriti odlazak na Svjetsko prvenstvo."

Konkurirati bi mogao i Juan Cordoba.

"Trebao je igrati protiv Kurilovca, ali se ozlijedio. Trenira s nama i u konkurenciji je, sigurno će dobiti priliku, kao i ostali igrači koji su do sada bili u drugom planu."

Već u srijedu slijedi novi izazov. U polufinalu Kupa igrat će protiv Gorice.

"Ja osobno se veselim i volim kada igramo puno utakmica, ali mislimo samo na Osijek. Imat ćemo pet dana da se pripremimo za Goricu. Poslije toga ćemo razmišljati o Kupu", zaključio je Kovačević.

