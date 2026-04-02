Dinamo tražio jeftinije ulaznice za polufinale Kupa, stigao im odgovor koji je sve razljutio

HNK Gorica i Dinamo u srijedu će odmjeriti snage u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa i boriti se za veliko finale koje se u svibnju igra na Opus Areni u Osijeku.

Događaji su počeli već tjedan dana prije same utakmice. Naime, Gorica je postavila cijenu ulaznica na 20 eura za gostujuće navijače, jednako kao i za domaće. Dinamo je odmah reagirao i poslao apel Gorici. "GNK Dinamo iznenađen je danas objavljenom cijenom ulaznica za navijače Dinama za utakmicu polufinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa u Velikoj Gorici sljedeće srijede. Smatramo kako bi cijena trebala biti usklađenija s praksom i duhom dobrih odnosa između klubova i njihovih navijača te smo HNK Gorica službeno zamolili za njezinu korekciju. Vjerujemo kako će HNK Gorica izaći u susret našoj zamolbi te našim navijačima savjetujemo da pričekaju s kupovinom ulaznica dok situacija ne bude razriješena", stoji u priopćenju Dinama.

Međutim, Gorica se javila svojim priopćenjem i razočarala navijače Dinama.

"HNK Gorica želi se očitovati povodom objava vezanih uz cijene ulaznica za utakmicu polufinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Naglašavamo da su cijene ulaznica jednake za sve posjetitelje utakmice te su određene u skladu s organizacijskim i sigurnosnim zahtjevima susreta koji, s obzirom na njegov značaj i očekivani broj gledatelja, ima obilježja događaja visokog rizika i podrazumijeva povećane troškove organizacije.

Nakon razmatranja svih okolnosti donesena je odluka da cijene ulaznica za ovu utakmicu ostaju nepromijenjene".

Gorica je to objavila na svojim društveni mrežama i dobila salvu uvredljivih komentara navijača Dinama. Ono što je nejasno je njihovo objašnjenje da su cijene iste za sve navijače što nije praksa niti u Hrvatskom nogometu, niti igdje drugdje. Gostujuće ulaznice uvijek su jeftinije.

