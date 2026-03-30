Nakon dugo vremena Petković progovorio o Dinamu, Livaji i reprezentaciji. Evo što je sve rekao

Bivšeg nogometaša Dinama Bruna Petkovića “milimetri” su dijelili od povratka u hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali je na kraju ostao (samo) na pretpozivu.

Sada je za tportal komentirao reprezentaciju, ali i Dinamo, s kojim se poprilično burno razišao.

Kakvu utakmicu očekujete protiv Brazila?

"Znam samo da je ovo, iako je prijateljska utakmica, zapravo bitna. To su zadnji ispiti pred Svjetsko prvenstvo. Igramo protiv jednog od favorita na Svjetskom prvenstvu, strašne momčadi. I sigurno je da je važno da se Hrvatska prezentira u dobrom svjetlu."

Kako gledate na skupinu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu?

"Sigurno je da je skupina teška. Ali mislim, kad bismo pogledali unazad, posebno turnire na kojima je Hrvatska ostvarivala velike rezultate, svaka je također bila teška. No jednako sam siguran da Hrvatska posjeduje kvalitetu i da je spremna napraviti dobar rezultat. Naravno, treba ići utakmicu po utakmicu, ne treba stavljati prevelike ciljeve na teret igrača, ali na temelju svega što smo postigli prije i na temelju kvalitete u našoj reprezentaciji, uz sve ostalo što nas krasi – zajedništvo, požrtvovnost, borba jednih za druge – nadam se da ćemo još jednom razveseliti naciju."

Pratite li Dinamo?

"Pratim, pogledam većinu Dinamovih utakmica. Stvarno su suvereno osvojili naslov, s time da u proljetnom dijelu prvenstva igraju jako dobro. Trebalo im je vremena, jer ima puno novih igrača. Zadnjih godina možda je letvica bila postavljena malo previsoko što se tiče Europe. Ali, kažem, s obzirom na velik broj novih igrača, zapravo je bilo teško očekivati nekakav veliki rezultat u Europi. U HNL-u su suvereni, jako mi je drago što će osvojiti prvenstvo jer znam da će to klubu jako puno značiti."

Kako gledate na to da Dinamo, osim Livakovića, nema reprezentativaca?

"Iskreno, Dinamova momčad je tek u stvaranju i teško je očekivati da će takva momčad odmah imati igrače koji će raditi razliku na reprezentativnoj razini. Ali sigurno je da Dinamo ima kvalitetu koja će isplivati za godinu, dvije, možda čak i ranije. Dion (op. a. Beljo) stvarno jako dobro igra, zabio je puno golova, posebno u nastavku sezone. Luka (op. a. Stojković) je ekstreman talent koji bi mogao ubrzo postati standardan dio reprezentacije. Barem se nadam da će se tako razviti. Ima sve predispozicije, s time da nije jedini. Ima još igrača koji će nadoći. Ponavljam, momčad je bila u tranzicijskom razdoblju, dosta se tražila u prvom dijelu, ali talent će vrlo brzo isplivati."

