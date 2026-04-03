Ponovo letimo za Mjesec, ali s pokvarenim toaletom?! Evo što se dogodilo Artemisu

'DAME I GOSPODO' /

Nakon više od pola stoljeća, čovjek ponovno leti prema Mjesecu. Prva NASA-ina misija s ljudskom posadom u sklopu programa Artemis 2 uspješno je napustila Zemljinu orbitu.

"Dame i gospodo, iznimno sam uzbuđena što vam mogu reći da su, prvi put nakon 1972. godine i misije Apollo 17, ljudi napustili Zemljinu orbitu", kazala je voditeljica NASA-ina programa Artemis, Lori Glaze.

Ubrzo nakon vijesti koja se napeto čekala, astronaut Reid Wiseman se javio s prvim dojmovima.

"Prije otprilike sat vremena dogodio se poseban trenutak. Kontrolni centar misije u Houstonu preusmjerio je našu letjelicu dok je Sunce zalazilo iza Zemlje.

Ne znam što smo očekivali da ćemo u tom trenutku ugledati, ali mogli smo vidjeti cijeli planet, od jednog pola do drugog. Vidjeli smo Afriku, Europu, a ako ste pozorno gledali, mogli ste uočiti i polarnu svjetlost. Bio je to najveličanstveniji trenutak, prizor koji nas je sve četvero ostavio bez riječi", kazao je.

No, osim veličanstvenog pogleda, bilo je i problema. Astronautima se u skučenoj kapsuli pokvario toalet. Izazvalo je to privremene poteškoće sa zbrinjavanjem otpada koje su ipak brzo riješili. Više doznajte u prilogu.