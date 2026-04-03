Mali Hrvati pokorili svijet: Ono što su napravili u Barceloni oduševilo sve

Hrvatska U-10 momčad ispisala je veliku sportsku priču osvojivši naslov na 13. izdanju Svjetskog prvenstva Barca Academy 2026., održanom u trening-centru Ciutat Esportiva Joan Gamper u Barceloni.

Riječ je o turniru koji je okupio više od dvije tisuće mladih nogometaša i nogometašica iz čak 28 zemalja, a tijekom četiri dana natjecanja odigrano je impresivnih 690 utakmica.

Mladi hrvatski talenti kroz cijeli su turnir pokazivali nadmoć i sigurnu igru, što su na kraju okrunili i naslovom prvaka. U finalnom susretu svladali su momčad iz Ciudad de Méxica rezultatom 3-1, čime su potvrdili kvalitetu koju su demonstrirali od samog početka natjecanja.