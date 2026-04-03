Tko ima najviše izbornika na SP-u? BiH dva, Italija tri, a Hrvatska uz Dalića ima još jednog 'našeg'

Svjetsko prvenstvo je 'pred vratima'. Nakon odigranih finala dokvalifikacija konačno su poznati svi sudionici Mundijala koje će se u lipnju i srpnju odigrati na području tri države, SAD-a, Meksika i Kanade.

Nakon što Italija opet, po treći put zaredom, nije otišla na najveću nogometnu smotru, a njoj se pridružili i neki drugi iznenađujući gubitnici, zanimljivo je pogledati koje zemlje daju najviše izbornika.

Od ukupno 48 reprezentacija na najvećem SP-u ikad, 21 izbornik dolazi iz zemlje koju vodi, a 26 ih je stranaca. Dodajmo kako naš protivnik u skupini, Gana, još uvijek nema izbornika. Zadnje informacije govore kako su u najužem izboru jedan domaći i dva strana trenera.

Hrvatsku će struku službeno predstavljati samo naš Zlatko Dalić, iako je jedan od kandidata za preuzimanje klupe Irana bio i Branko Ivanković, ali tu je još jedan 'naš' trener koji će voditi dobro poznatu reprezentaciju.

Po jednog izbornika očekivano ima primjerice Zelenortska Republika, ali neke zemlje su itekako zastupljene s 'hrpom' izbornika. Neke od njih nemaju reprezentaciju na turniru, ali imaju po nekoliko izbornika. Kako su sve raspoređene i tko je neočekivani pobjednik pogledajte u galeriji.