Čak 710 mil eura bez Mundijala: Pogledajte Top 10 najvrjednijih igrača koji će propustiti SP

Igranje na Svjetskom prvenstvu vrhunac je karijere svakog nogometaša, ali nema svaki igrač sreću da dobije priliku za to.

Svake četiri godine, nacije i milijuni navijača okupljaju se na najvećem sportskom događaju na planetu, a u lipnju se Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada pripremaju za domaćinstvo povijesnog turnira s 48 momčadi u sve tri zemlje. Nažalost, za neka od najvećih imena ovog sporta, najbliže što će ovog ljeta doživjeti tu uzbuđenje Svjetskog prvenstva vjerojatno će biti kod kuće pred svojim televizorima.

U UEFA-inoj sekciji, prve koje nisu uspjele preći posljednju prepreku bile su Grčka, Mađarska, Gruzija i Srbija, dok su afričke sile Nigerija i Kamerun pretrpjele šokantne ispadanja u grupnoj fazi CAF-a. Zatim, u utorak navečer, još je veća drama zahvatila zemlje kao što su Poljska, Danska i Italija, koje nisu uspjele pobijediti u svojim jednokratnim utakmicama kako bi stigle do ovogodišnjeg ljetnog turnira.

Poraz Italije od Bosne i Hercegovine na jedanaesterce sada znači da će europski divovi prvi put u povijesti propustiti tri uzastopna Svjetska prvenstva. Ali koji će im se MVP-evi pridružiti u ovom velikom propuštanju?

Čak i s proširenim turnirom koji se proteže na 48 momčadi, neke velike nacije nisu uspjele proći dalje iz svojih kvalifikacijskih skupina. Naravno, iznenađenja su dio onoga što nogomet čini tako nepredvidljivim i fascinantnim sportom. A za svako veliko ime koje propusti, to znači da nova momčad poput Zelenortskih Otoka ili Albanije dobiva priliku debitirati na Svjetskom prvenstvu.

Ukupna vrijednost desetorice najvrjednijih je čak 710 milijuna eura prema Transfermarktu.