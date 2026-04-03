NAPETO DO KRAJA /

Povratak na HNL travnjake: Varaždin i Gorica remizirali u baroknom gradu

Povratak na HNL travnjake: Varaždin i Gorica remizirali u baroknom gradu
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mogla je Gorica u nastavku i do potpunog preokreta, ali od pobjede su ju dijelili milimetri

3.4.2026.
20:37
Hina
U prvoj utakmici 28. kola HNL-a Varaždin i Gorica su igrali 1-1 (1-1).

Domaće je u prednost doveo Aleksa Latković (27), a poravnao je Ante Erceg (45).

Nakon podužeg ispitivanja snaga na startu utakmice, prvi su zaprijetili domaćini koji su i stigli do prednosti. Prvo je u 25. minuti Vukov pokušaj sa 10-ak metara od bloka završio u vratnici pa su gosti uspjeli raščistiti situaciju pred svojim golom.

No, samo dvije minute potom uslijedila je nova gužva pred golom. Sikošek je izveo korner, Mladenovski je pokušao pucati glavom, ali je samo spustio loptu na nogu Latkovića koji je uspio zatresti mrežu.

Do izjednačenja je Gorica stigla pred sam kraj prvog poluvremena, Pavičić je osvojio dosta prostora, Pršir je potom odlično vidio utrčavanje Ercega u prazan prostor, a iskusni je napadač mirno realizirao stopostotnu priliku.

Mogla je Gorica u nastavku i do potpunog preokreta, ali od pobjede su ju dijelili milimetri. Bogojević je odličnim volejom u 63. minuti svladao Zeleniku, ali pregledom snimke utvrđeno je kako je pritom bio u minimalnom zaleđu.

Četvrti Varaždin se ovim bodom izjednačio s trećom Rijekom sa 38 bodova, dok je Gorica sedma sa 32.

Vodi Dinamo sa 63 boda, 10 manje ima drugi Hajduk.

HnlGoricaNk Varaždin
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
