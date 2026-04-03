Dalić će na ovo skočiti od sreće: Kovačić objavio fotku s Gvardiolom, a evo kako je reagirao Modrić

Hrvatska je odradila američku turneju na kojoj je pobijedila Kolumbiju i izgubila od Brazila, ali i vidjela što je očekuje na tamošnjem kontinentu gdje će u lipnju i srpnju igrati Svjetsko prvenstvo.

Izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako je to velika većina popisa igrača, ali i da svakako očekuje povratak Matea Kovačića i Joška Gvardiola.

"Priključuju se, nadam se još uvijek, Kovačić i Gvardiol. Idemo 19. travnja na utakmicu Arsenal - Manchester City, derbi, velika utakmica i bit ćemo tamo. I nastojat ćemo napraviti sastanak sa stožerom Manchester Cityja da razgovaramo o Jošku i o Kovačiću i o njihovom nastavku rehabilitacije i oporavku, što će biti i kako će biti s njima. Optimist sam, naravno da sam optimist. Kova je već počeo, u treninzima je, Joško će jako brzo", rekao je Dalić, a to 'brzo' je već čini se stiglo.

Mateo Kovačić, koji je već dulje vrijeme u treningu s momčadi i koji je već bio i na klupi za rezerve na utakmicama Cityja, trebao je zapravo i ići na američku turneju s reprezentacijom, ali je u zadnji trenutak odlučeno kako će mu više koristiti postepeni povratak i rad u Manchesteru za vrijeme reprezentatvne stanke.

Mateo je u najnovijoj objavi na Instagramu pokazao kako je s njim u opremi i na travnjaku i Joško Gvardiol, a 'upute' im daje i 'mini trener'.

U komentarima se javio i Luka Modrić koji je ostavio emotikon srca, a Marc Cucurella skojim je Kovačić igrao u Chelseaju napisao je 'Zvijer'.

Svakako je lijepo vidjeti obojicu na terenu i s osmijehom na licu, a nema sumnje da ćemo ih uskoro gledati i ponovno u prvoj postavi Manchester Cityja, a na SP-u i u reprezentaciji Hrvatske.

