EKSKLUZIVNO /

Dalić za RTL Danas otkrio planove za SP i kad će definitivno znati što je s Gvardiolom i Kovačićem

×
Foto: Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia

Nakon povratka u Zagreb s uspješne američke turneje RTL Sport donosi reakcije izbornika Zlatka Dalića

2.4.2026.
19:59
Ines Goda Forjan
Zlatko Dalić s osmijehom na licu nakon američke turneje.

"Imam razloga za zadovoljstvo i optimizam. Možemo još neke stvari popraviti i nadograditi i biti na Svjetskom prvenstvu konkurentni."

A što je najveći dobitak boravka u Orlandu? Izbornik je često bio skeptičan, no prijateljske utakmice s Kolumbijom i Brazilom pokazale su da formacija s tri stopera Hrvatskoj ipak može biti opcija na Svjetskom prvenstvu.

"Ja sam rekao prije da više neću igrati to. Međutim, kad imamo takav profil igrača i kad imamo takav sustav da to možemo igrati - zašto ne? I to se pokazalo dobrim, po meni. Jer imamo zaista igrače koji igraju u klubovima na tim pozicijama. Tako da evo, kad igramo teške utakmice protiv malo boljih protivnika - to je dobar sistem."

Izbornik Dalić je, čini se, riješio i napadačku križaljku. Anti Budimiru društvo će praviti Petar Musa i Igor Matanović.

"Imamo tri napadača koji imaju slične kvalitete, slične osobine igranja. I tu je Kramarić za potrebu. Tako da s tim sam zadovoljan zaista."

Ima još posla

Do završnih priprema za novo veliko natjecanje stožer ima još posla. Travanj i svibanj već su bukirani.

"Ono što je meni najvažnije, a to sam rekao i dečkima je da ostanu zdravi, da se nitko ne ozlijedi i da ova dva mjeseca dobro odigraju u svojim klubovima. Veliki je pritisak, kraj sezone je tako da će biti jako puno za njih utakmica i bit će zahtjevno. Mi ćemo obilaziti još igrače, posjetiti ih i nadam se da će ostati u formi."

A je li američka turneja zaključala popis igrača za Svjetsko prvenstvo? Dalić priznaje da nema dilema.

"Ovo što je bilo u Americi, ovih 26 igrača, to je u načelu to. Priključuju se, nadam se još uvijek, Kovačić i Gvardiol. Tu su dečki s pretpoziva - gledat ćemo, pratit ćemo tako da ćemo napraviti sigurno jako dobar i kvalitetan popis i da će on biti najbolje što Hrvatska ima."

Postojani optimizam

Najvažniji sastanak Dalić će odraditi u Manchesteru. Ondje će se susresti s Pep​om Guardiolom i iz prve ruke dobiti informaciju kakvi su planovi trenera Manchester Cityja s Joškom Gvardiolom i Mateom Kovačićem.

"Idemo 19. travnja na utakmicu Arsenal - Manchester City, derbi, velika utakmica i bit ćemo tamo. I nastojat ćemo napraviti sastanak sa stožerom Manchester Cityja da razgovaramo o Jošku i o Kovačiću i o njihovom nastavku rehabilitacije i oporavku, što će biti i kako će biti s njima."

Ali ste optimistični? 

"Naravno, naravno da sam optimist. Kova je već počeo, u treninzima je, Joško će jako brzo."

A brzo će i Svjetsko prvenstvo. Počinje za 70 dana, a prije odlaska u SAD Hrvatsku čekaju još dvije provjere - s Belgijom na Rujevici i sa Slovenijom u Dalićevom Varaždinu. 

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo. 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Jedan je Talijan ipak slavio prolaz na SP: Bio je u Prištini i s 'krivom' reprezentacijom

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike