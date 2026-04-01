KANO SI NAM SLAVNA

Uspješniji se broje na prste jedne ruke: Evo zašto je Hrvatska velesila i tko je sve iza nas

Foto: Pixsell/PIXSELL

1.4.2026.
22:53
Poznati su svi sudionici te sastavi svih skupina Svjetskog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Nakon finala doigravanja za SP ispale su još neke jake ekipe poput Danske i Poljske, ali najveće iznenađenje dogodilo se u Zenici gdje je Italija izgubila od BiH. Posrnuli nogometni velikan propustio je tako treće SP zaredom, a sve skupa samo pokazuje koliko se zapravo teško kvalificirati na najveće nogometne smotre (SP/EP) bez obzira na to što je ovaj Mundijal zapravo smiješan s brojem sudionika. 

Hrvatska se u 'bubnju' pojavila tek 1996. na Euru u Engleskoj nakon što smo 'zakasnili' na SP 1994. u SAD-u. Kada usporedimo koliko tko ima nastupa na najvećim turnirima od tog Eura u kolijevci nogometa, vidjet ćemo kako je Hrvatska postala prava svjetska nogometna sila unatoč katastrofalnoj ligi, terenima i svime što je okružuje. 

Domaćini i magija

Hrvatska je, kao što već svi znamo, propustila samo SP 2010. i EP 2000. te ima ukupno 14 nastupa na najvećim turnirima. Iza nas su neke od najvećih nogometnih sila kao što su Italija (13), Nizozemska (13) i Belgija (10). Ta 'silna' Belgija koja ima eto četiri nastupa manje od nas, a uredno je nekom FIFA-inom magijom među najboljim reprezentacijama svijeta i ispred Vatrenih. 

Kad već spominjemo Belgiju, treba svakako napomenuti kako je ta Belgija bila domaćin Eura 2000. zajedno s Nizozemskom pa se na taj turnir nije trebala ni kvalificirati. 

Upravo taj podatak daje plasmanu Hrvatske još veću vrijednost. Naime, u ukupnom poretku reprezentacija s najviše nastupa od 1996. ispred nas su samo Engleska i Portugal s jednim više (15) te Španjolska, Francuska i Njemačka s dva više (16) i stopostotnom učinkovitošću. 

Međutim, Portugal se primjerice nije morao kvalificirati na EP 2004. jer je bio domaćin, kao i Engleska 1996. godine. 

Njemačka je pak bila domaćin SP-a 2006. i a EP-a 2024. godine. Francuska je bila domaćin SP-a 1998. i EP-a 2016. godine. Španjolska jedina od reprezentacija ispred nas nije imala taj luksuz domaćinstva. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
