Uspješniji se broje na prste jedne ruke: Evo zašto je Hrvatska velesila i tko je sve iza nas

Poznati su svi sudionici te sastavi svih skupina Svjetskog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Nakon finala doigravanja za SP ispale su još neke jake ekipe poput Danske i Poljske, ali najveće iznenađenje dogodilo se u Zenici gdje je Italija izgubila od BiH. Posrnuli nogometni velikan propustio je tako treće SP zaredom, a sve skupa samo pokazuje koliko se zapravo teško kvalificirati na najveće nogometne smotre (SP/EP) bez obzira na to što je ovaj Mundijal zapravo smiješan s brojem sudionika.

Hrvatska se u 'bubnju' pojavila tek 1996. na Euru u Engleskoj nakon što smo 'zakasnili' na SP 1994. u SAD-u. Kada usporedimo koliko tko ima nastupa na najvećim turnirima od tog Eura u kolijevci nogometa, vidjet ćemo kako je Hrvatska postala prava svjetska nogometna sila unatoč katastrofalnoj ligi, terenima i svime što je okružuje.

Domaćini i magija

Hrvatska je, kao što već svi znamo, propustila samo SP 2010. i EP 2000. te ima ukupno 14 nastupa na najvećim turnirima. Iza nas su neke od najvećih nogometnih sila kao što su Italija (13), Nizozemska (13) i Belgija (10). Ta 'silna' Belgija koja ima eto četiri nastupa manje od nas, a uredno je nekom FIFA-inom magijom među najboljim reprezentacijama svijeta i ispred Vatrenih.

Kad već spominjemo Belgiju, treba svakako napomenuti kako je ta Belgija bila domaćin Eura 2000. zajedno s Nizozemskom pa se na taj turnir nije trebala ni kvalificirati.

🎲 Participations at 16 major tournaments (EURO/World Cup) from 1996 onwards:



1⃣6⃣ 🇪🇸🇫🇷🇩🇪

1⃣5⃣ 🇵🇹🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1⃣4⃣ 🇭🇷

1⃣3⃣ 🇳🇱🇮🇹

1⃣2⃣ 🇨🇭

1⃣1⃣ 🇩🇰

1⃣0⃣ 🇧🇪🇨🇿🇸🇪

9⃣ 🇵🇱🇷🇺

8⃣ 🇹🇷

7⃣ -

6⃣ 🇦🇹🇷🇴

5⃣ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇦🇬🇷

4⃣ 🇷🇸🇸🇰🇸🇮

3⃣ 🇳🇴🇭🇺🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇧🇬🇮🇪 (🇷🇸+🇲🇪)

2⃣ 🇧🇦🇦🇱🇮🇸

1⃣ 🇬🇪☘️🇫🇮🇲🇰🇱🇻 — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 1, 2026

Upravo taj podatak daje plasmanu Hrvatske još veću vrijednost. Naime, u ukupnom poretku reprezentacija s najviše nastupa od 1996. ispred nas su samo Engleska i Portugal s jednim više (15) te Španjolska, Francuska i Njemačka s dva više (16) i stopostotnom učinkovitošću.

Međutim, Portugal se primjerice nije morao kvalificirati na EP 2004. jer je bio domaćin, kao i Engleska 1996. godine.

Njemačka je pak bila domaćin SP-a 2006. i a EP-a 2024. godine. Francuska je bila domaćin SP-a 1998. i EP-a 2016. godine. Španjolska jedina od reprezentacija ispred nas nije imala taj luksuz domaćinstva.

