Najteže skupine Svjetskog prvenstva: Iznenadit će vas koja je najjača i gdje je zapravo Hrvatska

Poznati su svi sudionici te sastavi svih skupina Svjetskog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Nakon odigranih finala dokvalifikacija FIFA je ažurirala i službeni poredak reprezentacija pa smo računajući prosjek četiri plamana u skupini odredili i koje su skupine zapravo najteže na Mundijalu.

Francuska je u utorak navečer zauzela prvo mjesto na FIFA-inoj ljestvici nakon što su Španjolska i Egipat remizirali 0-0, a računajući prosjek upravo je francuska skupina najteža na turniru. Sa Senegalom na 14. mjestu, Norveškom na 31. mjestu, Irakom na 57. mjestu i Francuskom na 1. mjestu, Skupina I je najteža skupina u prvoj fazi Svjetskog prvenstva, s prosječnim plasmanom od 25,7.

Hrvatska skupina za koju su se mnogi složili kako je vjerojatno i najteža, nalazi se iznenađujuće tek na šestom mjestu (30,5). Prosjek nam naime ruši Gana koja je službeno tek 74. reprezentacija svijeta iako je njena realna snaga puno veća. Panama je 33., Engleska 4., a Hrvatska 11. reprezentacija svijeta po FIFA-inoj ljestvici.

Najslabija skupina je Skupina B, koju čine Kanada, BiH, Katar i Švicarska (42,3), a mnogi su se već izjasnili kako je to najvjerojatnije najslabija skupina u povijesti SP-ova.

Najteže skupine na SP-u

1. Skupina I (25.7): Francuska, Senegal, Norveška, Irak.

2. Skupina D (26.3): Australija, Paragvaj, SAD, Turska.

3. Skupina F (26.8): Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis.

4. Skupina K (28.5): Portugal, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija.

5. Skupina J (29.5): Argentina, Alžir, Austrija, Jordan.

6. Skupina L (30.5): Engleska, Hrvatska, Gana, Panama.

7. Skupina C (35): Brazil, Maroko, Haiti, Škotska.

8. Skupina B (35.3): Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka.

9. Skupina G (36): Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland.

10. Skupina E (37.3): Njemačka, Curaçao, Obala Bjelokosti, Ekvador.

11. Skupina H (37.3): Španjolska, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj.

12. Skupina B (42,3): Kanada, BiH, Katar, Švicarska.

