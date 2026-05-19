Građani na koljenima: Pogledajte kakva majstorija im je uništila snove

Nogometaši Arsenala osvojili su naslov prvaka Engleske 14. put u klupskoj povijesti, a prvi nakon 2004. godine zahvaljujući 1-1 remiju Manchester Cityja kod Bournemoutha u susretu predzadnjeg, 37. kola.

Remijem Cityja u Bournemouthu Arsenal je zadržao četiri boda prednosti na vrhu ljestvice, a kako je do kraja ostalo samo jedno kolo postao je nedostižan za svog najbližeg pratitelja. Arsenal ima 82 boda, dok je City ostao na 78.

Bouremouth je u prednost doveo Kroupi u 39. minuti, sjajnim udarcem sa 17 metara nakon brze akcije, a poravnao je Haaland u petoj minuti sudačke nadoknade.

Foto: Graham Hunt/imago sportfotodienst/Profimedia

