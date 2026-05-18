KRAJ ERE /

Pep Guardiola je odlučio! Napušta Manchester City

Pep Guardiola je odlučio! Napušta Manchester City
Foto: Martin Rickett/PA Images/Profimedia

U deset godina na Etihadu, Guardiola je osvojio čak 20 trofeja

18.5.2026.
21:28
Sportski.net
Pep Guardiola na kraju ove sezone napustit će Manchester City nakon deset godina na klupi! Tu vijest ekskluzivno je objavio engleski Daily Mail

Bilo je od početka ove sezone napisa da je ovo Pepova oproštajna sezone u Manchesteru, ali stvar je bila neizvjesna sve do sada. Iako se službena potvrda još čeka, ovo je vjerojatno znak da je gotov Guardiolin mandat u Građanima. U nedjelju, u posljednjem kolu Premier lige protiv Aston Ville, Guardiola će posljednji put voditi Manchester City.

U deset godina na Etihadu, Guardiola je osvojio čak 20 trofeja. Šest puta je City bio prvak Engleske pod njegovim vodstvom od čega su četiri titule bile u nizu, a 2023. osvojio je i Ligu prvaka, prvu u klupskoj povijesti. 

"Očekuje se da će vijest biti potvrđena negdje u nedjelju, na vrijeme da se Guardiolin zapanjujući utjecaj na engleski nogomet proslavi na paradi u autobus s otvorenim krovom u ponedjeljak", piše Daily Mail. 

Što se tiče nasljednika, spominju se dva imena, Enzo Maresca koji je nedavno napustio Chelsea te Vincent Kompany, legenda Cityja, a sada trener Bayerna.

