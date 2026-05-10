ŠALJIVDŽIJA /

City slavio, a Guardiola jednim potezom nasmijao sve

City slavio, a Guardiola jednim potezom nasmijao sve
Foto: Focus Images/Sipa USA/Profimedia

Arsenal ima novu priliku pobjeći Manchester Cityju, ali im na putu stoji West Ham kojemu je Guardiola dao podršku

10.5.2026.
9:33
Sportski.net
Manchester City je u subotu na domaćem terenu slavio 3-0 protiv Brentforda golovima Jeremyja Dokua, Erlinga Haalanda i Omara Marmousha.

Tom pobjedom City je došao na dva boda zaostatka za vodećim Arsenalom, koji u nedjelju igra susret protiv West Hama.

"Mi ćemo odraditi svoj posao. Odradit ćemo svoje i čekati. Nije u našim rukama. Volim ovo. Volim ponovno biti ovdje. Završiti barem kao drugi, to volim. Prošle sezone nisam uživao, a borba za plasman u Ligu prvaka bila je teška. No, Carabao kup je naš, a finale FA kupa na Wembleyju sljedeći tjedan najljepši je dan sezone i to obožavam", rekao je Guardiola pa nastavio:

"Vidite kako si igrači pomažu na svakom treningu i to je radost. Čast je biti ovdje. Volio bih da imamo 20 bodova prednosti, ali to nije slučaj kad igrate protiv nevjerojatne momčadi Arsenala", zaključio je španjolski stručnjak, koji je prilikom završetka konferencije prekrižio ruke i uzviknuo "Come on you Irons", pozdrav i potez koji koriste navijači West Hama, zvani Čekićari.

Manchester CityPep GuardiolaWest HamArsenal
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
