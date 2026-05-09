NAPETA BORBA /

Sve luđe u Škotskoj! Vodećoj momčadi samo bod pred Old firm

Foto: Andrew Milligan/PA Images/Profimedia

Hearts sada ima 77 bodova, četiri više uz utakmicu više od drugog Celtica

9.5.2026.
23:30
Hina
Vodeći sastav škotskog nogometnog prvenstva Hearts u susretu je 36. kola odigrao 1-1 na gostovanju kod Motherwella te tako propustio priliku odvojiti se na šest bodova u odnosu na najbližeg pratitelja i branitelja naslova Celtic.

Motherwell je poveo autogolom Kingsleyja (25-ag), a poravnao je Shankland (43).

Hearts sada ima 77 bodova, četiri više uz utakmicu više od drugog Celtica kojega u nedjelju čeka veliki derbi protiv najvećeg rivala Rangersa na Celtic Parku. Rangers je treći sa 69 bodova, dok četvrti Motherwell ima 58.

Do kraja sezone Hearts treba odigrati još dvije utakmice, a u zadnjem kolu će gostovati kod Celtica.

Hearts je dosada četiri puta bio prva Škotske, dva od ta četiri naslova stigla su još u 19. stoljeću, dok su zadnja dva osvojena 1958. i 1960. godine.

Celtic i Rangers su surekorderi sa po 55 naslova, a zadnji put je prvak Škotske bio netko treći davne 1985. godine kada je naslov osvojio Aberdeen pod vodstvom velikog Alexa Fergusona.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
