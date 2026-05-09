Sve luđe u Škotskoj! Vodećoj momčadi samo bod pred Old firm

Vodeći sastav škotskog nogometnog prvenstva Hearts u susretu je 36. kola odigrao 1-1 na gostovanju kod Motherwella te tako propustio priliku odvojiti se na šest bodova u odnosu na najbližeg pratitelja i branitelja naslova Celtic.

Motherwell je poveo autogolom Kingsleyja (25-ag), a poravnao je Shankland (43).

Hearts sada ima 77 bodova, četiri više uz utakmicu više od drugog Celtica kojega u nedjelju čeka veliki derbi protiv najvećeg rivala Rangersa na Celtic Parku. Rangers je treći sa 69 bodova, dok četvrti Motherwell ima 58.

Do kraja sezone Hearts treba odigrati još dvije utakmice, a u zadnjem kolu će gostovati kod Celtica.

Hearts je dosada četiri puta bio prva Škotske, dva od ta četiri naslova stigla su još u 19. stoljeću, dok su zadnja dva osvojena 1958. i 1960. godine.

Celtic i Rangers su surekorderi sa po 55 naslova, a zadnji put je prvak Škotske bio netko treći davne 1985. godine kada je naslov osvojio Aberdeen pod vodstvom velikog Alexa Fergusona.

POGLEDAJTE VIDEO: Au, što je ovo! Vidjeli smo nokaut godine u FNC-u, čovjek ne zna gdje je