FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLIČNE VIJESTI /

Dinamu se smiješi Liga prvaka: Rasplet u Škotskoj ide u korist Modrima

Dinamu se smiješi Liga prvaka: Rasplet u Škotskoj ide u korist Modrima
×
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tri kola prije kraja Hearts sada ima osjetnu prednost ispred Celtic FC i čak sedam bodova više od Rangersa

5.5.2026.
9:47
Sportski.net
Slavko Midzor/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Kapetan Lawrence Shankland predvodio je Hearts do velikog preokreta i pobjede 2:1 nad Rangersima, čime su domaćini praktički izbacili goste iz utrke za naslov.

Rangersi su poveli u prvom dijelu i činilo se da se vraćaju u igru za vrh, no Hearts je u nastavku odgovorio i preokrenuo rezultat, potvrdivši sjajnu formu i treću uzastopnu pobjedu.

Tri kola prije kraja Hearts sada ima osjetnu prednost ispred Celtica i čak sedam bodova više od Rangersa, čime je na pragu povijesnog naslova, prvog izvan dominacije velikog dvojca još od 1985.

Ovakav rasplet važan je i za Dinamo, kojem bi situacija u Škotskoj mogla olakšati put prema Ligi prvaka kroz kvalifikacije. Ako Rangers ne bude prvak, Dinamo je nositelj u play-offu Lige prvaka. Uz to, mora se poklopiti da u Grčkoj prvak ne bude Olympiakos ili PAOK, te u Mađarskoj Ferencvaros. Svi nabrojani klubovi trenutno nisu vodeći u svojim prvenstima.

POGLEDAJTE VIDEO: Carević nakon poraza: 'Bili smo bolji, ali to je Dinamo'

DinamoLiga PrvakaHearts
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike