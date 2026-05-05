Dinamu se smiješi Liga prvaka: Rasplet u Škotskoj ide u korist Modrima

Kapetan Lawrence Shankland predvodio je Hearts do velikog preokreta i pobjede 2:1 nad Rangersima, čime su domaćini praktički izbacili goste iz utrke za naslov.

Rangersi su poveli u prvom dijelu i činilo se da se vraćaju u igru za vrh, no Hearts je u nastavku odgovorio i preokrenuo rezultat, potvrdivši sjajnu formu i treću uzastopnu pobjedu.

Tri kola prije kraja Hearts sada ima osjetnu prednost ispred Celtica i čak sedam bodova više od Rangersa, čime je na pragu povijesnog naslova, prvog izvan dominacije velikog dvojca još od 1985.

Ovakav rasplet važan je i za Dinamo, kojem bi situacija u Škotskoj mogla olakšati put prema Ligi prvaka kroz kvalifikacije. Ako Rangers ne bude prvak, Dinamo je nositelj u play-offu Lige prvaka. Uz to, mora se poklopiti da u Grčkoj prvak ne bude Olympiakos ili PAOK, te u Mađarskoj Ferencvaros. Svi nabrojani klubovi trenutno nisu vodeći u svojim prvenstima.

