Interova titula nije se slavila samo u Italiji: Evo zašto u Dinamu trljaju ruke

Inter je pobjedom 2-0 protiv Parme u sklopu 35. kola Serie A stigao do 82 boda i službeno osvojio naslov prvaka. Bila je to 21. titula kluba iz Milana, a u tom velikom uspjehu svoj je doprinos dao i Petar Sučić.

Nagli rast i zanimljiv transfer

Hrvatski veznjak ove je sezone odigrao 31 utakmicu za Inter u Serie A, pritom postigavši jedan pogodak i upisavši dvije asistencije. Sjajne su to brojke za veznjaka koji je još prije samo dvije sezone bio "anonimus”, a njegov će se uspjeh slaviti i u Dinamu.

Naime, zagrebački klub će od Interova osvajanja naslova zaraditi 500 tisuća eura, budući da je to jedan od bonusa ugovorenih prilikom Sučićeva transfera u Inter.

Osim toga, Dinamo će dobiti 500 tisuća eura ako Inter izbori četvrtfinale Lige prvaka, kao i 500.000 eura za svakih 20 utakmica koje Sučić odigra za Inter (maksimalno 60), s time da se nastup kraći od 45 minuta računa kao pola nastupa. Sučić je ove sezone odigrao ukupno 46 nastupa, pa je Dinamo na temelju toga zaradio još 500.000 eura jer nisu svi nastupi bili duži od 45 minuta, navodi tportal.

Podsjećamo, Dinamo je Sučića prodao za 14,5 milijuna eura, a s ovim novim bonusima ta se cifra već popela na 15,5 milijuna eura. Dodajmo da, osim bonusa (koji ukupno iznose 2,5 milijuna eura), Dinamo ima pravo i na 10 % od budućeg transfera, pa bi u slučaju nastavka dobrih Sučićevih igara Modri uskoro mogli ponovno slaviti.

