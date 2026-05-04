NAŠA UZDANICA /

Sučić nakon titule otvorio dušu: “Ovo je bilo posebno…”

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

4.5.2026.
10:56
Vehmir Džakmić
Hrvatski reprezentativac Petar Sučić s Interom je osvojio naslov prvaka Italije, a milanski klub time je stigao do svog 21. Scudetta u povijesti. Nakon utakmice hrvatski veznjak nije skrivao koliko mu taj uspjeh znači.

"Bila je ovo posebna večer. Htjeli smo slaviti s našim navijačima i upisati pobjedu, a za mene je sve bilo još emotivnije", rekao je Sučić za Inter TV. Osvrnuo se i na ono što vidi kao ključ uspjeha momčadi: "Naša tajna? Funkcioniramo kao obitelj i nikada ne odustajemo. Čak i kada je teško, ostajemo zajedno i upravo nas je to dovelo do ovog velikog cilja."

Inter je ovim trofejem još jednom potvrdio svoju snagu u talijanskom nogometu, a Sučić je bio važan dio šampionske generacije koja je ispisala novu stranicu klupske povijesti.

U Milano je stigao prošlog ljeta iz Dinama za 14,6 milijuna eura, a u debitantskoj sezoni upisao je 46 nastupa, uz tri pogotka i dvije asistencije. Dobre igre značajno su mu podigle tržišnu vrijednost, koju Transfermarkt sada procjenjuje na 30 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol Petra Sučića za oproštaj od Maksimira

Petar SučićSerie AInter
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
