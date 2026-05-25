MORH priznao grešku u slučaju bolesnog ročnika: Evo što su napisali u priopćenju

Oružane snage Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane reagirali su na slučaj ročnika iz Pule koji je tijekom temeljne vojne obuke (TVO) zbog gnojne angine otpušten iz vojarne u Slunju.

"Iako su Oružane snage postupale sukladno protokolima i ročniku je pružena medicinska skrb unutar vojarne, u trenutku kada je odlučeno da će za ročnika zbog zdravstvenog stanja uzrokovanog anginom biti najbolje da se liječi i oporavi kod kuće, pokazuje se da bi bilo bolje rješenje da se ročniku osigurao adekvatan prijevoz do njegova mjesta stanovanja", stoji u priopćenju MORH-a.

Podsjetimo, mladi ročnik iz Pule razbolio se na TVO u Slunju. U vojarni mu nisu mogli pomoći pa su pozvali njegovu majku kako bi ga odvela u Pulu na liječenje.

"Sin mi se razbolio tijekom obuke u Slunju. Liječili su ga u stacionaru koliko su mogli i u uvjetima koje imaju. A kad nisu znali što bi dalje, pozvali su mene da dođem po njega kako bi ga vodila u Pulu. I još su ga pustili ispred vojarne pod visokom temperaturom da nas čeka", ispričala je majka ročnika za Novi list.

Mladić se dva dana zaredom javljao u stacionar zbog bolova i visoke temperature, gdje je dobivao injekcije i lijekove. Kako mu se stanje nije poboljšavalo, trećeg dana su ga, pod sumnjom na upalu pluća, odlučili poslati kući. Obitelj se morala organizirati za put do 250 kilometara udaljenog Slunja, gdje su ročnika zatekli samog ispred ulaza u vojarnu.

MORH: Slučaj treba poslužiti kao primjer za ubuduće

MORH u svom reagiranju navodi kako slučaj ročnika iz Pule treba poslužiti kao primjer za ubuduće.

"Uvažavajući sve što je u jednim dnevnim novinama iznijela obitelj ročnika nakon što je Ministarstvo obrane poslalo odgovor Oružanih snaga, smatramo da ovaj slučaj treba poslužiti kako bi ubuduće slične situacije bile što kvalitetnije riješene.

Kada je riječ o medicinskoj skrbi, o ročnicima se na temeljnom vojnom osposobljavanju vodi briga i zdravstvena skrb im je osigurana, a liječnik im je na raspolaganju 24 sata.

Kada je teža bolest u pitanju osobu se vodi u najbližu medicinsku ustanovu. Kada je riječ o zdravstvenoj situaciji koja zahtijeva liječenje kod kuće, ročnika se otpušta na kućno liječenje, odnosno oporavak", zaključuju iz MORH-a.