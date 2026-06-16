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Kako preživjeti vrućine? Živa će se penjati do +35, meteorologinja otkrila gdje će biti najgore

Pred nama je prvi ozbiljan ovosezonski toplinski val. Bit će vruće, a vrhunac stiže već za vikend. Temperature će ići iznad 35 stupnjeva, a kako se pripremiti?

Meteorolozi najavljuju prvi ovosezonski jači toplinski val. Vrhunac je od petka i tijekom idućeg tjedna. A to znači da će temperature prelaziti 35 stupnjeva.

"Uglavnom u unutrašnjosti, u gradovima poput Knina ili u Slavoniji. Dakle, iznad 35 stupnjeva. Posebno neugodno bit će na Jadranu, jer će i noći biti vrlo tople. Tamo također za vikend i početkom idućeg tjedna uglavnom se neće spuštati ispod 25 ili 26 stupnjeva", kaže meteorologinja RTL-a Ana Bago Tomac

U prilogu pogledajte mali vodič kako preživjeti vrućine 

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16.6.2026.
20:02
Ida Balen
VrućinaToplinski ValMoreMeteorologinjaLjetoAna Bago Tomac
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