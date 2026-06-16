Pred nama je prvi toplinski val, liječnici savjetuju oprez: Evo koliko će temperatura prelaziti

Pred nama je prvi ozbiljan ovosezonski toplinski val. Vrućine će početi već sredinom tjedna, a vrhunac se očekuje za vikend, kada bi temperature mogle prelaziti 35 stupnjeva.

Liječnici posebno savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom između 11 i 17 sati, kada je sunce najjače, te unos dovoljno tekućine, ponajprije vode. Nužna je i zaštita od sunca, lagana odjeća, kapa ili šešir te boravak u hladu kad god je to moguće.

Posebno oprezni trebaju biti stariji ljudi, kronični bolesnici, djeca i bebe, koji su najosjetljiviji na posljedice velikih vrućina.

U Rijeci se građani već prilagođavaju najavljenom toplinskom valu. Sendi Sotlar kaže kako će s bebom od šest mjeseci izbjegavati izlaske u najtoplijem dijelu dana.

"Želimo je što više sačuvati. Sad je još nekako u redu, ali kad bude toplinski val, nećemo izlaziti nakon 10 sati ujutro ili prije 5 popodne", rekla je.

Slično razmišlja i Biserka Karner iz Rijeke, koja ljetne dane najradije provodi uz more, ali samo u jutarnjim satima.

"Mi smo vam na moru stalno, pogotovo u šestom i sedmom mjesecu. Kad dođe vrućina, dolazit ćemo od 8 do 11 sati. Tada je izdržljivo, a preko dana ne, jer je prevruće. Ako je 31 stupanj, na suncu je to 35 ili 40", kaže.