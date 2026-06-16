Ukrajinci udarili na rusku rafineriju. Hrvati otkrili nadaju li se skorom miru: 'Samo da ne počne svjetski rat'

Ukrajinski dron pogodio je postrojenje u moskovskoj rafineriji nafte u vlasništvu Gazprom Njefta. Prema izjavama tamošnjih vlasti, u napadu nije bilo žrtava, a na mjestu događaja su hitne službe.

Zasad nije poznato je li oštećenje utjecalo na rad rafinerije, najveće u Moskovskoj regiji, koja godišnje preradi više od 11 milijuna tona nafte.

Napadi dronovima na ruske rafinerije od početka godine sve su učestaliji te su u više slučajeva prekinuli preradu nafte i smanjili proizvodnju goriva.

Pitali smo vas

A u našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Mislite li da je blizu završetak rata u Ukrajini?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Teško. Sve je to politika. Samo da taj rat nije uvod u svjetski rat", komentirala je Elena Rukavina.

"Da, kad se Amerikanci i Rusi dogovore da je vrijeme za to", smatra Marko Jurić.

"Mislim da će do kraja godine doći do kraja rata", dodao je Neven Dežđek.

"Ukrajinci se neće predati, to je sigurno, bez obzira na nečije dogovore, podjele ili bilo što drugo", poručio je Tomislav Ferić.

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